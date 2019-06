Massú entra en la vida de Thiem

De capitán de la Davis a entrenador de Thiem. Nicolás Massú (Viña del Mar, Chile, 1979), oro olímpico en Atenas 2004, ha cambiado la mentalidad de Dominic Thiem desde empezó a trabajar con él hace tres meses

El nuevo entrenador de Dominic Thiem entra eufórico en la sala de prensa. Su pupilo se acaba de clasificar para su segunda final de Roland Garros, la primera suya como entrenador después de ser el capitán del equipo chileno de Copa Davis durante muchos años. Educado, simpático, tuvo palabras de elogio para todo el mundo e intenta restarse méritos en la transformación de Thiem, que a las tres semanas de trabajar con su nuevo técnico conquistaba el torneo más importante de su carrera, el Masters 1.000 de Indian Wells. "Hace tres meses que trabajo con él y a las tres semanas gana en Indian Wells. Quería intentar que mejorara su juego en pista rápida. Trato de trasladar mi experiencia. Quiero que sea agresivo, se ha visto en la última pelota ante Djokovic, ha ido a por la victoria. Ha mejorado mucho la parte mental, tiene un gran golpe y 25 años", comenta Massú, que responde sin límite de tiempo, como si no hubiera más preguntas.

El chileno, de 39 años, que a lo largo de su carrera ganó seis torneos menores, considera que en la final de hoy "van a jugar los dos mejores tenistas en tierra. Será un partidazo porque se conocen mucho". De Nadal, elogio tras elogio: "Rafa es un ejemplo para los niños por todo lo que ha logrado y por cómo se comporta dentro y fuera de la pista. La final supone un desafío para Dominic y para mí. Lo importante es que se recupere físicamente y juegue con lo mejor que tenga".

Massú lo tiene claro, le gustaría que la final fuera el lunes: "Si pudiera elegir preferiría un día más de descanso, pero tiene ganas de jugar mañana (por hoy). No se puede hacer nada para que la final se juegue el lunes, por lo que no tiene sentido darle más vueltas", afirmó.

Cómo se le puede ganar a Nadal en Roland Garros, donde solo ha perdido dos partidos en cinco años. Esa es la gran pregunta que tuvo que responder Massú: "Te da confianza haberle ganado antes, en el Godó. No muchos jugadores lo han logrado, y Dominic es uno de ellos. No sé si saldrá otro jugador igual. Uno juega a tenis para afrontar estos retos, y qué mejor que jugar contra el mejor de la historia en tierra y en Roland Garros".

Por último, Massú aseguró que Thiem "está preparado" para la final de esta tarde: "Siempre ha sido fuerte mentalmente. Ha demostrado estar preparado para cosas grandes, por eso está donde está, con buen ánimo y feliz".