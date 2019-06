MIquel Jaume: "Ha sido un año clave en el crecimiento del Palma Futsal"

Es complicado que haya un dirigente deportivo más orgulloso del trabajo realizado que Miquel Jaume. El presidente del Palma Futsal, que puso un "excelente" como nota de la temporada a su club, reflejó ayer su alegría por la trayectoria del equipo este curso. "Estamos muy satisfechos porque ha sido una temporada de récords. Esto hace que nos sintamos muy contentos por el trabajo que se ha hecho desde los distintos departamentos del club y del resultado que este trabajo ha dado. Muchas veces se hace trabajo, pero no salen los resultados. Este año ha sido clave en el crecimiento que hemos tenido social, de participación de sponsors y patrocinadores y a nivel deportivo", reflexionó en un acto celebrado en el Restaurante Ca n'Eduardo de Palma.

El manacorí aplaudió las cifras históricas de público que se han registrado esta campaña en Son Moix, que se ha llenado cinco veces. "La asistencia a nuestros partidos ha sido increíble porque tener una media de más de 3.000 espectadores es muy difícil de conseguir y ha habido cinco partidos que hemos llenado. Además hay 3.000 abonados que en estos momentos tendrán la posibilidad de renovar su abono y espero que lo hagan. Si no, en cualquier caso, tenemos lista de espera", explicó. En el ámbito estructural, Jaume también remarcó que "a nivel de patrocinadores no solo hemos crecido sino que, de momento no se ha producido ninguna baja y casi todos quieren mejorar las condiciones contractuales que tienen en nosotros" de cara a la próxima temporada. "Esto nos refuerza muchísimo porque hace que a nivel presupuestario podamos dar un pasito más y que podamos subir el presupuesto cerca de un diez por ciento y posibilita que la inversión en la parte deportiva pueda ser un poco más alta que en los otros años", analizó.

Después de los resultados obtenidos esta temporada, Miquel Jaume considera que "el año que viene no partiremos de cero" porque se marcarán como espejo lo conseguido en la temporada. "La parte deportiva es importantísima porque es el reflejo del club, pero todo lo demás también es fundamental. Se está trabajando muchísimo desde la parte social en el crecimiento y la promoción del fútbol sala con acciones de este tipo. La fidelización que se está haciendo de los niños y familias al fútbol sala es muy importante. Estas acciones hacen que tengan ganas de venir a ver los partidos", subrayó.

De la parte deportiva se mostró especialmente feliz. "Estoy contentísimo por este final de temporada y por todo lo que ha hecho el club, aunque cualquiera que haya visto el partido del play-off considerará que si había un equipo que se merecía clasificarse a la final era el Palma Futsal", comentó. En cualquier caso, el presidente de la entidad verde pistacho ya piensa en la próxima temporada. "Nuestro objetivo de la próxima temporada será el mismo de cada año. Entrar en la Copa de España, llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey y play-off. Pero nosotros somos ambiciosos y si somos capaces de llegar hasta aquí tenemos que ser capaces de seguir", concluyó.