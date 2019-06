El turbulento viaje del Atlético Baleares a Melilla

Organizar un viaje a Melilla con tan poco tiempo de antelación no ha sido tarea fácil para el Atlético Baleares, que mañana aterrizará en tierras norteafricanas para afrontar, el domingo, a las 18:30 horas, el primer partido de la segunda eliminatoria de los play-off por el ascenso.

La expedición balearica está citada mañana, a las 5:15 horas, en Son Malferit. Equipo y cuerpo técnico pondrán rumbo al aeropuerto de Palma para coger un vuelo con destino a Barcelona a las 7 de la mañana. Una vez en el Prat el Baleares tendrá tres horas de espera hasta poder coger un nuevo avión, este de turbohélices, a Melilla. El conjunto blanquiazul espera aterrizar en tierras norteafricanas sobre las 15 horas. El conjunto blanquiazul realizará mañana el último entreno antes del partido en Melilla, sobre las 18:30 horas.

El equipo regresará el lunes a Mallorca vía Madrid, en una nueva odisea para el equipo que, no les permitirá llegar a sus respectivos domicilios hasta casi las nueve de la noche. "El viaje a Melilla no nos puede condicionar. Ellos hace 15 días viajaron a Villarreal. Entiendo que su viaje de ida y vuelta debió ser igual de complicado y ganaron 0-2. Es un equipo que además ha jugado la Copa del Rey, con bastantes más partidos a la espalda que nosotros, así que desde ese punto de vista no hay ninguna excusa. El viaje no es cómodo, hay que levantarse a las cuatro y media de la mañana para viajar, pero para nosotros eso no puede ser un hándicap", reconoció Manix Mandiola, técnico del conjunto blanquiazul, este mediodía sobre dicha circunstancia.