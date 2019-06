Hamilton se choca contra el muro en los libres de Canadá

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en Montreal, donde se accidentó -sin consecuencias- el líder del campeonato, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), y el español Carlos Sainz (McLaren) fue cuarto.



Leclerc cubrió, en la mejor de las 39 vueltas que dio en el segundo ensayo -en el que se marcaron los mejores tiempos del día- y con neumático blando, los 4.361 metros de la pista de la isla artificial de Notre Dame en un minuto, 12 segundos y 177 milésimas, 74 menos que su compañero el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel (2010-13, con Red Bull); le sacó 134 milésimas al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y mejoró en algo más de tres décimas el crono de Sainz, que completó una gran jornada, en la que se inscribió cuarto en la tabla de tiempos.



La sesión se acabó mucho antes de lo esperado para Hamilton -líder del Mundial con 137 puntos, 17 más que su compañero Bottas-, que perdió el control del coche en la curva 9, reventó el neumático trasero derecho, al tocar el muro; y dañó el fondo plano y otras partes de su monoplaza.



Tras rodar apenas ocho vueltas, simulando tandas largas; y antes decumplirse la primera media hora de los 90 minutos del segundo ensayo, el coche de Hamilton -que marcó el sexto tiempo, a siete décimas de Leclerc- fue reparado en garajes y ya no regresó a pista.





