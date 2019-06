Toni Nadal: "Mi sobrino es el máximo favorito para ganar Roland Garros

Toni Nadal y Rafel Nadal tras conquistar uno de sus once títulos de Roland Garros.

Toni Nadal y Rafel Nadal tras conquistar uno de sus once títulos de Roland Garros. Reuters

Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal, tiene muy claro que su sobrino ganará el domingo su decimosegundo título en Roland Garros, así como que el viernes "por lógica" superará al suizo Roger Federer.



Ante todo eso ha afirmado en Santa Ponça que su sobrino debe intentar en las semifinales del torneo de París "que el partido no se juegue al ritmo" del suizo. "Rafel debe impedir que Federer le ataque todo el tiempo", ha indicado.



"Federer, con la edad que tiene intentará forzar un juego rápido en el que no haya mucho intercambio de golpes. Y a Rafel le conviene todo lo contrario, aunque reconozco que no es fácil hallarle debilidades a uno de los mejores jugadores de la historia", ha precisado Toni Nadal en su análisis previo al partido.



El tío y forjador del tenista mallorquín, actual número dos del mundo y gran favorito para conquistar su duodécimo título en París, ha ofrecido sus declaraciones tras presentar la cuarta edición del Mallorca Open de tenis en la instalaciones del Santa Ponça Country Club, sede del torneo femenino que se juega sobre hierba natural.



Defiende que "Rafa está haciendo un Roland Garros bastante completo"

Toni Nadal: "Veo a Nadal favorito ante Federer" https://t.co/urtJgBGJ2O — Punto de Break (@PuntoDBreak) 5 de juny de 2019

