Palma Futsal: Un adiós con orgullo

Una eliminación muy dura. Los mallorquines se despidieron de sus ilusiones de meterse en la final por el título de Liga ante el Barcelona en una eliminatoria en la que solo dobló la rodilla en la tanda de penaltis en el primer y tercer partido y tras vencer en Son Moix. Y en cuartos ya había apeado al Movistar Inter por la vía rápida

El Palma Futsal digiere su eliminación con una mezcla de sensaciones que se funden entre la impotencia y la frustración, por quedar apeado sin perder ninguno de los tres partidos y por dos tandas de penaltis, y el orgullo, por un rendimiento al nivel de los mejores equipos del mundo ante los que no ha perdido ningún encuentro en este playoff.

Los de Antonio Vadillo se han ganado el respeto del mundo del fútbol sala al ser capaces de firmar una fase final sobresaliente ante los dos equipos que son los claros favoritos y a los que ha tuteado en cada partido sin ver la diferencia de presupuesto y de plantilla sobre la pista. Solo la lotería de los penaltis les ha alejado de la final, de Europa y de escribir la página más brillante de su historia, pero el año ha sido para enmarcar y les consolida entre la elite de la mejor liga del mundo. Los mallorquines han quedado eliminados sin perder ningún partido en todo el playoff y tras ir por detrás en el marcador tan solo ocho minutos en el global de los cinco partidos disputados frente a Movistar Inter y Barça Lassa, algo insólito.

En las semifinales, el Palma Futsal fue cuatro minutos por detrás en el marcador en el primer partido del Palau Blaugrana y solo uno en el partido de este lunes, el que tardó Joao en empatar el partido tras el gol de Lozano. En los cuartos de final, solo fueron perdiendo tres minutos del segundo partido ante el Movistar Inter. Pese a todo, el Palma no pudo conseguir el billete para la final y para Europa.

El Palma Futsal ha disputado todas las fases finales posibles en los últimos cinco años tanto en la Liga como en la Copa de España y ha disputado cuatro semifinales y la final de la Copa del Rey, datos que confirman que la alternativa de los baleares a asaltar el trono de los grandes es una realidad.

El club no se caracteriza por hacer cambios radicales salvo que lo exija la situación deportiva o contractual de los jugadores. El proyecto continuará bajo la dirección de Antonio Vadillo. Prácticamente toda la plantilla tiene contrato en vigor y no se esperan muchas novedades para la próxima temporada. La única baja confirmada es la de Paradynski, que acaba contrato y que ayer se despidió a través de las redes sociales, aunque no desveló cuál será su siguiente destino. Todo apunta a que fichará por ElPozo Murcia.

Rafa López, sobre la mesa



Sobre la mesa del director deportivo, José Tirado, está el nombre del ala del Jaén, Rafa López, aunque solo llegará si se marcha otro jugador. Hamza tiene opciones de salir por el interés del Levante y Santa Coloma, entre muchos otros, pero la entidad mallorquina no le va a regalar la salida.

El Palma renovó recientemente a Nunes y Catela ejecutando la cláusula de renovación automática para que sigan en un proyecto que quiere ir a más.