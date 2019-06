Messow: "El equipo está confiado y todavía tiene suficiente gasolina"

Patrick Messow no ha perdido la ilusión. El director deportivo del Atlético Baleares confía en la reválida que afronta su equipo a partir del próximo domingo ante el Melilla. "Hay campeones que cayeron y acabaron subiendo, como el Albacete y el Barça B hace dos temporadas. Ahora toca levantarse y pensar en el Melilla. Estoy convencido en que el equipo está confiado y tiene suficiente gasolina", aseguró ayer en Son Malferit.

El directivo alemán reconoció que la eliminatoria ante el Racing de Santander fue "un golpe duro". "Hicimos un buen partido, muy serio, sin perder en toda la eliminatoria, ni en todo 2019. Tenemos confianza para abordar los próximos partidos", aseguró.

Sobre el primer rival al que se enfrentarán en la repesca, Messow indicó que el "Melilla es un buen equipo". "Lo hemos seguido y visto durante la temporada, conocemos a sus jugadores, incluso los hemos valorado, así que no nos van a sorprender en ese aspecto. Estamos preparados", aseguró.

La plantilla blanquiazul retoma este miércoles los entrenamientos tras los dos días de descanso que Manix Mandiola concedió a sus jugadores. El desplazamiento a Melilla, imposibilitará que el club organice un viaje para acompañar al equipo. "El desplazamiento no va a ser fácil, es verdad, pero eso no nos debe afectar para nada. Hemos jugado buenos partidos fuera como en Santander y ya aprovecharemos nuestras armas en Son Malferit. Hemos intentado todo lo posible para que nuestra afición nos acompañe, pero va ser imposible. Nos duele, pero no hay manera de organizar nada y les esperamos aquí", resumió.