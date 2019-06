Nico Alemany vuela en Pollença

Nico Alemany, del equipo The Gambers, es el 'jefe' por excelencia del descenso mallorquín en bicicleta de todo terreno BTT. Condición que ejerció el sábado en la VI edición de la Down Urban Pollença. Una prueba espectacular, con 750 metros de recorrido desde las escaleras del Calvari hasta el centro de la localidad de la Serra de Tramuntana. Un tramo que Alemany descendió 'volando' en 1:01.383 minutos. Es decir, 1.190 más rápido que el segundo, el Sub 23 Salvador Marcus. El máster 430 Tomeu Caldés, el tercero, necesitó 2.590 segundos más que Alemany. El cadete más rápido fue Alvaro Aragón y el primero de los másters 40 Juan Marí, con un crono de 1:07.363.