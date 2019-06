Nadal: "Con los años no he perdido la ilusión, pese a los problemas"

A punto de festejar en París su 33 cumpleaños, Rafel Nadal se toma un segundo para echar la vista atrás, recordar su primer triunfo en Roland Garros con 18 y mostrar su satisfacción por no haber perdido la ilusión. "Por supuesto que con 18 años no podía imaginarme estar aquí con 33, se me hacía complicado", aseguró el mallorquín tras derrotar a Londero. Nadal señaló que ahora los tenistas se retiran más tarde, pero no desaprovechó la ocasión de acordarse de los agoreros que presagiaban que, por su tipo de tenis, tendría una carrera corta. "Grandes entendidos del tenis decían que tendría una carrera muy corta por mi forma de jugar. Por suerte no han acertado. He vivido mi día a día sin pensar lo que iba a pasar a diez años vista. Si me preguntas lo que va a pasar en diez años no lo sé. En 2005 estaba centrado en ganar mi primer Roland Garros como ahora lo estoy en ganar este", afirmó.

"Dentro de todos los problemas que he ido teniendo, lo positivo es que he mantenido la ilusión, con momentos más bajos y otros más altos. En los malos he sabido encontrar la motivación y la ilusión para seguir adelante. Por eso estoy aquí y por la ayuda que he tenido, de seguidores, de mi equipo, de mi familia y de los patrocinadores"", destacó.

Satisfecho por estar en cuartos de final, Nadal es consciente de que tendrá que "incrementar el nivel" a medida que los rivales sean más duros, pero está convencido de poder hacerlo: "Estoy capacitado, mi sensación es buena, estoy entrenando bien, la pelota corre a la velocidad que necesito. Si soy capaz de hacerlo en los momentos necesarios, tendré mis opciones".

Concentrado en su misión, Nadal no espera tener grandes festejos este lunes. "No estoy muy contento de tener 33 años", bromeó. A lo sumo, como suele ser habitual, un pastel con el personal del torneo y, por la noche, una cena en familia", dijo.