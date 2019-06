Félix Alonso: "Se nos ha escurrido el objetivo de las manos"

Una derrota siempre duele, pero más aún cuando hay un ascenso de por medio y el equipo se queda a la orilla de convertir el sueño mallorquín en realidad. Así lo resumió el entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, tras el encuentro. "Es más duro perder así por el hecho de que has luchado hasta el final y has tenido la ocasión de tener el ascenso en tus manos. Con el paso del tiempo valoraremos lo que hemos conseguido porque hemos hecho una excelente temporada. Nos hubiera gustado ganar hoy, pero se nos ha escurrido el objetivo de las manos", declaró ante los medios visiblemente resignado.

En este sentido, Alonso recordó las acciones que decidieron el partido. "Parecía que el Bilbao se podía venir abajo cuando nos hemos puesto por delante, pero han estado acertados y nos han anotado el dos más uno y el triple", lamentó.

El leonés señaló que hay que tomar nota de lo ocurrido para salir reforzados. "Hay muchas cosas que hemos hecho mal y otras bien. Probablemente se aprenda más de las derrotas que de las victorias. Esto nos tiene que servir para tomar impulso. Ahora hay que mirar hacia adelante y aprovechar la fuerza que desprende ahora este club", subrayó. A pesar del desacierto, Alonso indicó que el encuentro estuvo a la altura de una final. "Ha sido un partido digno de final, aunque no ha sido lo más vistoso que nos podíamos imaginar porque los jugadores han jugado con mucha tensión por todo lo que había en juego y también por el cansancio del partido anterior", mencionó. Por su parte, el jugador mallorquín Joan Tomàs también lamentó la derrota. "Ahora duele pero con el paso del tiempo valoraremos esta temporada histórica, aunque no hemos podido poner la guinda", indicó. Y añadió un mensaje al baloncesto mallorquín de no rendirse. "Hay que seguir intentándolo porque tarde o temprano terminará llegando", concluyó.