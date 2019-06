Vipiteno derrota por primera vez al 'rey' Ted de la Rive

Imponiendo su mayor calidad probada en Francia, Vipiteno, con Jaume Fluxá, ha ganado hoy la carrera estelar de la reunión del Hipòdrom de Manacor. Una prueba en la que ha derrotado por primera vez en la isla al 'rey de la regularidad' del Municipal, título que ostenta Ted de la Rive.

Al espectacular, y sobrado, triunfo de Vipiteno se ha sumado que ha ganado el 'Premi Haricot des Groix', la sexta carrera del programa, con la mejor marca registrada en el 2019 sobre la pista de Manacor. Y lo ha logrado con un promedio kilométrico de 1:14'8 minutos sobre un recorrido de 2.050 metros.

Ted de la Rive ha sido el encargado de marcar el ritmo de carrera en cabeza de pelotón, mientras Vipiteno rápidamente se ha instalado en la cuarta plaza. Todos rodaban en fila india y se ha llegado al punto de a 1.000 metros de meta con un registro de 1:14'0. Vipiteno ha iniciado su remontada a unos 650 metros de meta, ya dentro del último giro completo al óvalo. Y a unos 350 metros de meta ya ha superado a Ted de la Rive, dejándolo más de tres enganches atrás.

PREMI DALIUS

1ª Carrera, 2.050 m/A. (700 euros)

1. GARRIDA A (Toni Alzamora) 1:20'2

2. Felanitxera SN (J. Fluxá) 1:20'3

3. Ferrari d'Escafi (E. Perpiñán) 1:20'5

4. Glad to Meet You (J. Bauzá) 1:20'5

5. Dimonió (B. Fuster) 1:20'5

PREMI ESPERIT DES PLA

2ª Carrera, 2.050 m/A. (700 euros)

1. GENES MAKER SB (Joan Toni Riera) 1:18'1

2. Friky Power (A. Valls) 1:18'1

3. Fosca SP (M.F. Sureda) 1:19'0

4. Gala des Nells (G. Riera) 1:19'0

5. Estelada de Roser (J. Villalonga) 1:19'2

PREMI DONNABELLA

3ª Carrera, 2.050 m/A. (800 euros)

1. ESQUITX D'ODIN (Joan Fluxá) 1:20'2

2. Ever Dos (P. Estelrich) 1:20'4

3. Entresis Z (J. Bennásar) 120'8

4. Glitter CM (B. Bennásar) 1:21'2

5. Fupala Prim RV (A. Vaquer S) 1:21'4

PREMI JABATO D'ESCAFI

4ª Carrera, 2.050 m/A. (900 euros)

1. CACIQUE DEL NORTE (Jaume Nadal M) 1:18'2

2. Cristian de Font (A. Gómez F) 1:18'2

3. Copeo de Llevant (A. Frontera) 1:18'6

4. Enigma de Ladil (Jme. Fluxá) 1:18'8

5. Debesei CM (G. Andreu) 1:18'9

PREMI DONNABELLA II

5ª Carrera, 2.050 m/A. (800 euros)

1. BLACK ALONE (A.M. Costa) 1:18'0

2. Euforia Lover (M. Riera B) 1:18'1

3. Electra BG (A. Vázquez) 1:18'2

4. Freak Me Out (G. Andreu) 1:18'3

5. Empire de Ladil (Jme. Fluxá) 1:18'3

PREMI HARICOT DES GROIX

6ª Carrera, 2.050 m/A. (1.100 euros)

1. VIPITENO (Jaume Fluxá) 1:14'8

2. Ted de la Rive (N. Martí) 1:15'5

3. Alberto d'Erah (J. Fluxá) 1:15'7

4. Ulster du Bleutour (A. Vaquer S) 1:15'8

5. Titan du Ferron (A. Vázquez) 1:16'0

PREMI CLUB D'AMATEURS

7ª Carrera, 2.050 m/A. (900 euros)

1. VALINCO DE CORMON (Antònia Vaquer S) 1:17'7

2. Big Top Gabinlea (J.A. Martorell) 1:18'3

3. Vinci du Lilas (C. Velasco) 1:18'4

4. Enna Gibus (M. Benejam) 1:18'5

5. Amadeus Juske (P. Sebastiá S) 1:18'6

PREMI VAE VICTIS SE

8ª Carrera, 2.050 m/A. (1.200 euros)

1. BOB D'UDON (Joan Riera S) 1:17'8

2. Espiga des Llorer (A. Alzamora) 1:17'9

3. Deco SAS (P.A. Seguí) 1:18'7

4. Chapeau de Font (G. Riera) 1:18'7

5. Benvengut SPA (M. Riera B) 1:18'8