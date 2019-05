Gonzalo García: "Somos el equipo invitado, pero nos hemos ganado el derecho a jugar"

Desde la órbita del equipo rival siguen calificándose como la 'cenicienta' de la cita que desde hoy se celebra en Bilbao. El entrenador del Río Ourense Termal, Gonzalo García de Vitoria, se quita la presión indicando que son el equipo "invitado" de la 'Final Four'. "Somos el equipo invitado a la 'Final Four' pero nos hemos ganado el derecho de jugar algo muy bonito y muy difícil. Las previsiones desde el pasado mes de agosto es que había cuatro equipos por encima de los demás; el Betis, que ya ha conseguido el ascenso, y los otros tres estamos en la 'Final Four'. Nosotros vamos con toda la ambición y el deseo de intentar prolongar este momento especial", declaró ante los medios el entrenador del conjunto gallego, que confía en lo que puedan hacer sus jugadores.

El técnico de los gallegos destacó la línea ascendente desde el mes de enero del Iberojet Palma y la capacidad demostrada para superar al Granada. "Vienen de hacer una segunda vuelta con sólo tres derrotas y han ganado al Betis, Bilbao y Melilla con mucha solvencia. En play-off les ha tocado jugar contra un Granada con una plantilla larguísima que tenía cinco interiores para defender a Guerra y que era una eliminatoria muy complicada", apuntó.

Asimismo, también ofreció su opinión sobre el formato 'Final Four' para determinar qué equipo asciende a la ACB. "Es muy atractivo porque despierta más atención y hay más opciones de que los equipos pequeños den la sorpresa. La parte negativa es que los clubes pierden la oportunidad de hacer taquilla y de que sus aficionados les vean en casa. Además de que si el Bilbao no juega la final puede ocurrir que el pabellón se quede muy vacío", concluyó.