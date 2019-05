El vídeo del Iberojet Palma que te llega al alma

'El somni d'una illa, 27 anys esperant' es el título del emotivo video que ha colgado en las redes sociales el Iberojet Palma con motivo de la 'Final Four' que disputará a partir de mañana en Bilbao con el objetivo de subir a la ACB. Las imágenes, de algo menos de un minuto, repasan los momentos más significativos y los personajes que han dejado huella en el baloncesto mallorquín y balear en este último cuarto de siglo, recordando al Prohaci Patronato, al Palma Aqua Mágica y el Bàsquet Inca.



El vídeo comienza con el fallido partido del ascenso que el Prohaci Patronato perdió en Cáceres en 1992, la vez que el baloncesto mallorquín ha estado más cerca de lograr el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. Los momentos más emotivos llegan con el recuerdo de personajes que han desaparecido en estos últimos 27 años. "27 anys esperant per tu, i per tu, i per tu", intercalando imágenes del jugador Toni Servera, fallecido tras un accidente en una pista de baloncesto; de Guillem Servera, del técnico José Luis Abós, de Joan Barcelo, un referente del Bahía San Agustín desaparecido hace dos años, o de José Ortiz, jugador que falleció de muerte súbita.



Alba Torrens, mirando en el Palau de Son Moix el partido ante el Granada, el base del Prohaci Guillem Coll, o Carles Bivià, uno de los pilares del actual equipo del Iberojet, entrenado por Félix Alonso, también son protagonistas de un vídeo que no deja indiferente a nadie.





VÍDEO ??| Hoy salimos hacia Bilbao con la ilusión de cumplir con #ElSomniDunaIlla



Iremos a competir por todos aquellos que lo intentaron en el pasado y por toda una #IllaDeBàsquet que merece el mejor baloncesto.



Competirem PER TU pic.twitter.com/ajygkjHWzA — Iberojet Palma (@bahiasanagustin) 31 de mayo de 2019