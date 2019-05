Mandiola: "El premio es muy grande para poder especular"

El Atlético Baleares se dispone a afrontar el domingo, a partir de las doce del mediodía, su partido más importante en muchos años. Sin embargo, su entrenador, Manix Mandiola, vive el encuentro como uno más, o eso ha dicho esta mañana en rueda de prensa para analizar el duelo ante el Racing de Santander (0-0 en la ida). "Es una semana más, no noto ansiedad. Casi ni hemos hablado. A la gente la veo más alterada, al entorno, desde hace un mes la gente en la calle ya la veo más motivada y esta semana un poco más. Pero sin más. Espero un partido complicado porque no hay posibilidad de recurso. Estamos a 90 minutos y el premio es muy grande para poder especular", dijo el técnico del conjunto blanquiazul, en su tono habitual. "Tenemos que ganar el domingo, estamos preparados, sabemos lo que nos jugamos y nunca en los últimos 56 años ha estado el club tan cerca de ascender y creo que competiremos bien. La eliminatoria sigue al cincuenta por ciento porque el rival es de entidad. El partido de ida es significativo pero cualquier resultado es reversible, que uno de los dos marque no significa que no se pueda dar la vuelta. Estamos preparados para afrontar lo que salga, sea 90 o 120 minutos", ha continuado el de Eibar.

Mandiola ha alabado al Racing de Santander, pese a que en la ida dejó bastante que desear en un equipo que juega como local en una eliminatoria de ascenso. "Ellos tienen calidad, con gente que ha jugado en categorías superiores que nos pueden hacer un roto, pero allí no lo lograron y nos adaptamos al partido. Lo que pretendo, creo y quiero es competir bien y con eso llegaremos donde sea. Vamos a intentar jugar lo mejor posible. Que cambiemos algún nombre no va a cambiar nada, hemos jugado media temporada sin Peris y no hay ninguna duda", ha dicho respecto a las bajas de lateral y de Hugo Díaz.

El hecho de jugar ante su público, Mandiola lo ve como un punto a favor: "Siempre se dice que los goles fuera valen el doble pero si al Racing le preguntaran elegiría jugar en casa la vuelta. Pero es una cosa que no te dan a elegir, que se impone por sorteo, es así y punto", ha dicho, antes de reconocer que "Samuel tiene una pequeña molestia en la espalda y le cuidamos para que llegue al 100% al partido".

Villapalos

"Al final es una semana igual, no cambia nada, conocemos al Racing y afrontamos el partido como si fuera de Liga. Vamos a intentar ganar el partido, que es lo que hemos preparado toda la semana", ha manifestado Alberto Villapalos, que cree que el Racing "querrá el balón, pero en Son Malferit será más difícil para ellos, será un partido intenso, de pelea y garra. En casa sí que generamos ocasiones y no se parecerá al partido de ida. Siempre imaginas cuando te vas a dormir cómo será el partido. La afición del Racing pensaba que éramos peor equipo", ha concluido.