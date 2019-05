Alonso: "Es un momento histórico para el Iberojet Palma"

El triunfo histórico cosechado por el Iberojet Palma el pasado miércoles 22 de mayo concedió al conjunto mallorquín el billete para disputar la 'Final Four' de Bilbao. Toda una cita inédita para los clubes mallorquines que han competido en la LEB Oro y que por tanto, tendrán en su mano conseguir el ascenso a la ACB. El entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, negó sentir presión por el reto.

"Si hay presión, yo no la siento.

Lo que creo es que tenemos la responsabilidad de afrontar un momento histórico y que debemos afrontarlo como tal. Les he comentado a los jugadores que ha habido mucha gente que me ha comentado que habían llorado de emoción tras el partido y que me han dado las gracias. Como entrenador no hay nada mejor que tu trabajo contribuya a hacer feliz a otra gente", declaró ante los medios. El técnico aseguró que toda la plantilla es consciente del valor que tiene disputar este fin de semana la 'Final Four'. "Llegamos con muchas ganas de afrontar el momento más importante de la temporada porque estamos donde queríamos al principio. Los errores que se cometan se pagarán más caros que en una eliminatoria de play-off porque hay menos margen para solucionar esos problemas", señaló. En este sentido, Alonso reconoció la complejidad del reto porque todos los equipos están capacitados para hacerse con el ascenso a la ACB. "Los cuatro equipos llegamos por méritos propios. Todos tenemos posibilidades de ganar porque vamos a competir y tenemos la opción de ganar dos partidos", señaló.

Sobre el rival de semifinales, destacó el buen trayecto que ha realizado el Ourense para plantarse en la 'Final Four'. "Me gustaría que a Ourense se le diera el mérito y el reconocimiento que tiene porque ha hecho una liga extraordinaria y que sólo ha ganado dos partidos menos que nosotros", resaltó. Alonso también valoró el papel que ha tenido el técnico Gonzalo García para conformar el equipo que es el conjunto gallego.

"Tienen un excelente entrenador que saca provecho de todos sus jugadores, que pone muchas trampas en todos los partidos y que todos siempre saben a lo que juegan. Es un rival de mucha entidad", zanjó.



Cerca de 250 aficionados animarán al equipo



Unos 250 aficionados animarán al equipo desde las gradas del Bilbao Arena. Una vez más, los aficionados del Iberojet Palma han respondido y han conseguido llenar las 100 plazas que había disponibles del viaje que ha organizado el club para desplazarse a Bilbao. Desde el club han informado que también hay gente que viajará por su cuenta desde Palma o el resto de la península para asistir a la 'Final Four' y que en total, habrá 250 personas que animarán desde las gradas al Iberojet Palma para que consiga el sueño del ascenso a la ACB. j. almendro palma