Rafa Nadal se pasea ante Maden y se medirá a Goffin en octavos

Rafel Nadal restó importancia a las errores que cometió en el tercer set del partido de segunda ronda de Roland Garros contra el alemán Yannick Maden, procedente de la fase previa, pero aseguró que no debe repetirlos. "No me cabreo por estas cosas porque uno pierde tiempo cabreándose, los puntos que pierdes por jugar mal ya los has perdido, no pierdas más por cabrearte", afirmó tras ganar por 6-1, 6-2 y 6-4 en dos horas y nueve minutos.

En la tercera manga, el germano, 114 del mundo, de 29 años, que nunca había ganado un partido en Grand Slam, arrebató dos veces el saque al manacorí, aunque este enseguida reaccionó y lo recuperó en el siguiente juego en cada caso. "He cometido unos cuantos errores, pero con esa ventaja puede ocurrir. A partir de ahora no puede ocurrir. Me ha roto el servicio y he podido recuperarlo de manera contundente. Forma parte de los partidos a cinco sets, que son más largos y cuando vas ganando de manera cómoda cuesta mantener la concentración", indicó.

Nadal afirmó que en la tercera manga el germano "cambió de estrategia, se mostró más agresivo y la situación ha cambiado", lo que le llevó a cometer "algunos errores". El mallorquín se medirá por un puesto en octavos de final contra el belga David Goffin, favorito 27, verdugo del serbio Miomir Kecmanovic por 6-2, 6-4 y 6-3. Nunca ha perdido contra él sobre tierra batida, pero sí en la pista dura del Torneo de Maestros de 2017, aunque entonces Rafel estaba disminuido físicamente.

Goffin reconoció que afrontar a Nadal en Roland Garros es "el desafío último" porque "es el único en el que le afrontas a cinco sets en tierra batida".