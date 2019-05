Antonio Vadillo destila optimismo

Antonio Vadillo tiene claro que la eliminatoria de semifinales por el título de Liga ante el Barcelona está muy viva, aunque en el primer duelo cayeran en los penaltis. "Sabemos que va a ser un partido bastante difícil y en el que vamos a tener que estar muy concentrados, pero tenemos mucha ilusión y ganas de que llegue ya el viernes para competir este partido. Somos conscientes de que si volvemos a rendir a nuestro mejor nivel, le vamos a poner las cosas muy difíciles al Barça y vamos a tener nuestras posibilidades para igualar la eliminatoria", reflexionó ayer el entrenador del Palma Futsal.

El jerezano aseguró ayer que el ambiente del Palau de Son Moix, que se llenará, es una baza más para elevar sus opciones de éxito, por mucho que el adversario sea tan potente: "Últimamente se nos suele dar bien el Barça en casa, pero normalmente están siendo partidos igualados que estamos logrando sacar adelante. Más allá de la derrota del otro día, salimos reforzados en nuestra intención del juego y en nuestras posibilidades".

Vadillo confía que el arbitraje no condicione el resultado del encuentro después de que el Palma Futsal lamentara el sufrido en el Palau Blaugrana. "Sabemos que estos partidos son así, que cuando vas a estas canchas en caso de igualdad no tenemos la fortuna de nuestro lado y se suelen equivocar en contra nuestra. En el Palau ya nos ha pasado varias veces, pero son factores que nosotros no podemos controlar y nos tenemos que dedicar a lo nuestro. La pareja que viene a arbitrar es la misma que nos tocó en el primer partido de play-off contra Movistar Inter y son una pareja más que contrastada y confiamos que lo van a intentar hacer lo mejor posible. Sabemos que son partidos muy difíciles de pitar, que nosotros tampoco se lo ponemos fácil y les deseo que tengan un buen arbitraje y que prácticamente no se note su presencia".



Barrón y Tomaz



Por su parte, Carlos Barrón, capitán del Palma Futsal, se mostró esperanzado en alargar la serie de semifinales. "Estamos muy ilusionados con intentar forzar el tercer partido. El equipo ha cogido la confianza de perderle el respeto a un club grande como el Barcelona, pero sabemos que lo tenemos que hacer muy bien para conseguir la victoria en este tipo de partidos. El equipo tiene la confianza y el trabajo necesario para poder conseguirlo", argumentó. El cordobés quiere involucrar a la hinchada verde pistacho. "Para el aficionado tiene que ser una fiesta y que ellos también se sientan partícipes de la victoria, porque habrá momentos que necesitaremos a la afición. Es imposible que el Barcelona jugándose una final venga aquí a pasearse. Vamos a tener momentos malos y la afición tiene que jugar un bonito papel en llevarnos en volandas. Nosotros tenemos que minimizar todo su peligro", resaltó. "Lo importante es que lo demos todo y no nos dejemos nada para el día siguiente. Seguro que no vienen relajados porque saben que el rival con el que van a jugar tiene bastante nivel. Es verdad que tienen un colchón de dos partidos para poder conseguir el objetivo y eso juega a su favor pero sabemos que aquí hemos ganado y estamos todos mentalizados en que vamos a ganar y forzar el tercer partido", dijo.

Por su parte, Tomaz Braga, otro de los capitanes del Palma Futsal en esta temporada, señaló que no hay que pensar más allá. "Es nuestra final. No hay otro partido si no ganamos. Son Moix siempre nos ha ayudado y seguramente no nos fallará. La afición, esta temporada, ha sido increíble y tenemos que retribuir un poco eso. Intentaremos de todas las maneras forzar el tercer partido", finalizó.



Cuatro mil cartulinas verde y blanco en Son Moix



Son Moix se llenará mañana como en las grandes ocasiones. El aforo se teñirá de verde y blanco con un gran mosaico de cuatro mil cartulinas de color verde y blanco, los colores del club. Será la segunda ocasión que se lleva a cabo este tipo de iniciativa. La primera fue en 2017, precisamente en un partido ante el Barça Lassa. "Vamos a intentar demostrar al mundo lo que es la afición del Palma Futsal", dijo José Tirado en la presentación del mosaico celebrada ayer en el Palma Sports & Tennis Club aprovechando la presentación del acuerdo con el Grupo Portitxol.