Detienen al exmallorquinista Borja Fernández por amaño de partidos

El exjugador del Real Mallorca en la temporada 2005/06 Borja Fernández y que a sus 38 añosl a semana pasada se retiró de la práctica del fútbol en el Valladolid, es una de las personas detenidas ayer en una operación de la Policía Nacional contra el presunto amaño de partidos de fútbol en Primera y Segunda División. El exjugador del Mallorca de aquella temporada, entrenado por Héctor Cúper, ha pedido a través de su entorno más cercano que se crea en él y que se haga valer la presunción de inocencia.

Personas cercanas al jugador, que fue conducido a la comisaría de Delicias de Valladolid, incidieron en esa "presunción de inocencia", puesto que Borja Fernández es un jugador que siempre ha transmitido "nobleza e integridad", señalaron.

Amigos del central blanquivioleta mostraron su "sorpresa" ante la información surgida porque de lo que se le acusa, presuntamente, "no encaja" con el perfil del jugador, puesto que "siempre ha sido una persona honesta, noble" y, por tanto, si no hay nada concluyente, no creen que Borja Fernández haya cometido ningún delito.

En la operación sobre los supuestos amaños se ha incluido el del reciente partido Real Valladolid-Valencia, en el que los vallisoletanos no se jugaban nada, puesto que ya habían confirmado su permanencia en Primera división, mientras que los valencianos luchaban por entrar en Liga de Campeones.

La Liga de Fútbol Profesional, en un comunicado, se refirió a la operación policial y recordó que fue esa entidad la que denunció un presunto amaño en el partido entre el Huesca y Gimnástic de Tarragona (0-1) en mayo de 2018, pero no hace ninguna referencia al Real Valladolid-Valencia.

Borja Fernández, que disputó 17 partidos en el Mallorca de Luis García, Jonás Gutiérrez, Okubo, Moyà, Fernando Navarro y Víctor Casadesús, entre otros, ha pedido al club y a la afición del Valladolid, a través de su familia y de su abogado, que crean en él, al tiempo que ha asegurado su inocencia.

El código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol recoge que "los que intervengan en acuerdos conducentes a la obtención de un resultado irregular en un encuentro" serán sancionados con la inhabilitación por un tiempo de dos a cinco años, por lo que, si un jugador es culpable de haber participado en el amaño de un partido sería inhabilitado deportivamente un mínimo de dos años. Pero "su equipo también sufrirá las consecuencias" porque el precepto destaca, además de la sanción individual, que se "deducirán seis puntos de su clasificación a los clubes implicados, declarándose nulo el partido supuestamente amañado", reza el código disciplinario.