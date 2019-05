Esperanza Cladera logra la mínima para el Europeo sub 20 en 400 lisos

Los Campeonates de Baleares sub 16 y sub 18 disputados este fin de semana confirmaron a Esperanza Cladera (Speed Club) como una de las grandes perlas del atletismo balear. La atleta de Muro registró un tiempo de 54.46 segundos en los 400 metros lisos. Esta marca la conduce a disputar el Europeo de Suecia sub 20 de 400 metros lisos que se disputará el próximo mes de julio.

Todavía no ha cumplido los 17 años y ya irrumpe en mínimas de atleta sub 20 en la que fue la carrera más rápida de la historia de Balears. La deportista mallorquina tuvo que luchar con otras dos grandes promesas del atletismo español: Lucía Pinnachio (FC Barcelona) y Laura Rado (Speed Club), que terminó en segunda y tercera respectivamente.

El fin de semana de Cladera no solo ha sido espectacular en la categoría de 400 lisos. La mallorquina también se impuso en los 200 metros lisos y en el 4x100.

Cladera no fue la única que ha llenado de oros las vitrinas del Speed Club. Inés Pascual consiguió imponerse en los 100 y 400 metros vallas, y Agatha Ruiz se impuso en sub 16 en 100 y 300 metros lisos.

También destacó en la competición femenina la atleta Aina Mascaró (Siurell), que se alzó con los títulos de altura, peso y longitud.

En la categoría masculina, en sub 18 volvió a brillar Adrián Albalá (Speed Club), que logró las victorias en 100, 200 y 400 metros, además de conquistar el título de 4x100 con su club.

Por otro lado, destaca el doblete en vallas de Miquel Isern (Siurell) y el de Imad Ahijam (Santa Eulalia) en 800 y 1500 metros.

En la competición sub 16 destacan las victorias de Miguel Esteller (Campos) en 300 lisos y la de Daniel Castilla (Sporting de Calvià) en salto.

El Club Speed está de enhorabuena. El club ha terminado este fin de semana como ganador en la competición por equipos con 15 medallas, por delante del Siurell con 7 y el Campos con 5.