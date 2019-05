Mandiola: "En el Baleares la ilusión es mayor que cualquier presión"

Manix Mandiola, como ha hecho tantas veces a lo largo de la temporada, ha apostado por una metáfora para expresar cómo se siente su equipo de cara al partido de ida en la eliminatoria por el ascenso frente al Racing de Santander. "Es como el boxeador aspirante que a los ocho combates le dan pronto la oportunidad de aspirar al título mundial. No es favorito, pero le dan la oportunidad. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo grande y la ilusión es mayor que cualquier presión", ha reflexionado hoy en Son Malferit.

El entrenador del Atlético Baleares asegura que preparan el encuentro como cualquier otro. "Veo a los jugadores como todo el año, no hemos cambiado nada ni hemos hablado demasiado del tema. Le hemos dado la misma importancia que tiene este partido. Si nos ha ido bien la forma de entender la vida, seguimos igual. No le damos tanta trascendencia pero eso sí, la gente está preparada para competir y partirse la cara allí", ha analizado.

El eibarrés se ha felicitado por la respuesta de la hinchada, aunque resta trascendencia a que El Sardinero se vaya a llenar. "Habrá más de seiscientos balearicos porque van mucha gente del norte. Salen once contra once y cuantos más espectadores mejor, es un escenario perfecto para los futbolistas", ha comentado.

Mandiola asegura que tiene muy estudiado al rival. "Solo pensamos en entrar bien en el partido. He visto los goles del Racing, su estrategia, lo que han encajado, su entrenador cambia cosas en función del rival y debemos estar preparados para cualquier eventualidad. No tengo nervios y doy por hecho que los jugadores tampoco. Nos sentiríamos mal si cada uno no diera el cien por cien", ha dicho.