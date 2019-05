Respuesta masiva de la afición balearica para acudir a El Sardinero

El Atlético Baleares no estará solo en Santander. Más de 200 socios se acercaron ayer por las oficinas del club blanquiazul para adquirir su pack de viaje a tierras cántabras. En solo tres horas el club que preside Ingo Volckmann había vendido uno de los vuelos chárter que este domingo pondrá rumbo a Bilbao para animar al equipo en Santander. A partir de hoy, cualquier aficionado del Atlético Baleares, sea o no socio, podrá acercarse a las oficinas para adquirir su asiento. El duelo de play-off entre el Racing y el conjunto blanquiazul se fijó para las 18:30 horas de este próximo domingo por el operador televisivo Bein, que ofrecerá en directo el encuentro. En IB3, televisión que ha ofrecido 31 de las 38 jornadas que se han disputado esta temporada, existe malestar por el trato recibido, al no contar con ellos para la importante eliminatoria de los play-off.

Además, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma aprobó ayer subvencionar con 500.000 euros a la Fundación Atlético Baleares para contribuir a la colocación del nuevo césped del Estadio Balear y a la instalación del nuevo alumbrado eléctrico.