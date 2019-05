Iberojet Palma-Covirán Granada: Un partido a todo o nada

Caer y levantarse es justo la actitud que necesita el Iberojet Palma para afrontar esta noche, a las 21:30 horas, su encuentro más importante de la temporada contra un Covirán Granada que promete dar guerra una vez más. El ganador del quinto y definitivo enfrentamiento de la eliminatoria entre el Iberojet y el Granada tendrá el premio de seguir luchando por el ascenso a la ACB y el perdedor, dirá adiós a la temporada.

El mayor duelo de la temporada espera concentrar el mayor número de aficionados posibles para poder llenar Son Moix en un encuentro donde la victoria de los mallorquines sería un triunfo histórico para el baloncesto de la isla. Ningún club mallorquín que ha disputado la LEB Oro ha conseguido superar la primera ronda del play-off. En este sentido, el club presidido por Guillem Boscana ya estuvo a punto de acabar con la maldición en la temporada 2016-2017.

En esa ocasión, el equipo dirigido por el técnico Xavi Sastre cayó por un ajustado 73 a 71 en el quinto partido tras ir venciendo 2 a 1 en la eliminatoria contra el Breogán. Sin embargo, esta vez el definitivo encuentro se disputará en Son Moix. Por tanto, es el momento de hacer valer el factor cancha que les ha mantenido invictos en casa durante toda la segunda vuelta hasta caer el pasado domingo 12 de mayo ante el mismo Granada.

La batalla se prevé intensa tras todos los altercados que han envuelto la eliminatoria; las declaraciones cruzadas entre los técnicos y las polémicas acciones que han protagonizado los jugadores rojinegros en los encuentros han creado una indisimulada tensión sobre la pista que está beneficiando al conjunto nazarí. A un partido a vida o muerte, el Iberojet Palma tendrá que armarse de valor y paciencia para no descentrarse del duelo -la gran obsesión del técnico Félix Alonso- y no perder de vista su objetivo de clasificarse para la 'Final Four'.

La máxima aspiración pasa por dominar el apartado reboteador del partido, puesto que en todos los partidos que han disputado en contra, siempre se ha impuesto el que ha atrapado mayor número de rebotes. Asimismo, el Iberojet Palma tendrá que corregir su defensa en los bloqueos directos para evitar las pequeñas ventajas que permiten ganarse un lanzamiento, dar un pase o cambiar de defensor generando una ventaja física en la pintura. Además, tendrá que solucionar los problemas para encontrar a su jugador más determinante con mayor facilidad y ventaja de espacios para jugar en el poste bajo.

De este modo, el Iberojet Palma se lo juega todo esta noche a una moneda que puede salir cara o cruz. Llega el momento de dar el máximo sobre la pista porque la ocasión lo merece con creces. Ahora mismo, el club mallorquín está a tan solo tres victorias de la ACB. El primer obstáculo pasa por superar esta noche al Granada para mantener con vida el sueño verdinegro del ascenso. La ocasión lo merece.