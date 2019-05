Félix Alonso: "Si el baloncesto se impone, ganaremos"

El entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, calificó de "supervalientes" la actitud con la que el equipo debe afrontar el trascendental partido de esta noche. "Tiene que ser la hora de los supervalientes. Este equipo ha respondido en todas las situaciones complicadas donde podía haber alguna duda con el entorno y estoy convencido de que volverán a hacerlo", aseguró Alonso ante los medios.

Alonso señaló la importancia del encuentro y el valor de la presencia de sus aficionados esta noche en el Palau. "Pido que nuestro público haga un esfuerzo para una ocasión que puede ser histórica tanto para el club como para la historia del baloncesto mallorquín que no podemos dejar escapar y Son Moix es un factor diferencial para nosotros porque la segunda vuelta que hemos conseguido ha sido en gran medida por ellos", indicó el técnico, seguro de la buena respuesta de los aficionados.

Asimismo, el leonés se mostró persistente con el factor clave de la eliminatoria, el rebote. "En los seis partidos que hemos jugado contra ellos, el equipo que ha ganado en el apartado rebotador, se ha llevado el encuentro. El rebote es un aspecto fundamental. No creo que sea casualidad que el equipo que ha atrapado más rebotes haya ganado", subrayó.

Toque de atención



A pesar de que Alonso reconoció que Guerra es determinante para el equipo, lanzó un toque de atención para aquellos jugadores que en el play-off no han estado al nivel demostrado durante la Liga regular y que se espera que aparezcan esta noche para restar responsabilidades al pívot canario. "Necesitamos sumar el mayor número de jugadores posibles a la rotación. Necesitamos que aparezca el mejor Gilbert posible, que todavía no lo hemos visto en play-off; que Barber mejore sus minutos de prestacion y que Fran juegue más liberado del cansacio que lleva acumulado porque, evidentemente, cuando paran a Fran y no produce lo que estamos acostumbrados, lo notamos. Pero si vamos sumamos jugadores en la rotacion, seguiremos teniendo opciones de ganar", declaró el preparador de los mallorquines.

Asimismo, el técnico verdinegro aseguró tener confianza plena en su equipo si el baloncesto se impone sobre la pista. "Las imágenes están ahí. Nosotros nos vamos a centrar, únicamente, en jugar a baloncesto y desplegar nuestro mejor juego como hemos demostrado ante tantos equipos. Si nosotros jugamos nuestro mejor baloncesto, estoy convencido al 200 por cien de que vamos a ganar", concluyó el entrenador del Iberojet Palma.