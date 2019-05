El Iberojet ya sabe ganar en Granada

Una victoria como objetivo. Vencer es la única alternativa válida para un Iberojet Palma que está obligado a conseguir, al menos, una victoria en su doble visita a la pista del Covirán Granada. El billete para la 'Final Four' de ascenso a la Liga ACB pasa por ganar un partido y decidir la eliminatoria en Palma, o vencer en los dos partidos y sellar la clasificación. Los de Félix Alonso ya saben qué es regresar victorioso de Granada.

El camino de la victoria es la única alternativa válida que entra en los planes de un Iberojet Palma que está obligado a conseguir una victoria en la pista del Covirán Granada para traer de vuelta la eliminatoria a Palma para el quinto y definitivo partido. O bien ganar los dos encuentros en tierra hostil para certificar su pase a la 'Final Four'. La plantilla de Félix Alonso ya sabe qué es ganar en Granada, pues lo hizo en la fase regular (82-84).

Es momento de revivir la "hora de los valientes" que señaló, en marzo, el técnico del Iberojet para lograr otra gesta. Así, el equipo mallorquín deberá hacer valer su condición de gran plantilla y el buen estado de forma con el que ha llegado al play-off para evitar poner punto y final a la temporada este domingo en Granada.

El reto no será fácil, porque el conjunto andaluz contará con una afición entregada que sueña con conseguir dos ascensos consecutivos. Sin embargo, ganar en el Palacio de los Deportes de Granada no sería un hecho nuevo para la expedición verdinegra. El Iberojet ya dio en abril con la combinación de teclas necesarias para batir a domicilio (82-84) al Granada; ahora, el equipo de Félix Alonso deberá apoyarse en ese triunfo para obtener de nuevo la fórmula para repetirlo.

Ese encuentro se inició con una entrada en partido contundente y arrolladora del Iberojet, con un periodo de 10-26 a su favor; hubo una reacción típica del Granada para adelantarse en el marcador y un final apretado que se decantó a favor de los mallorquines gracias a un parcial final de 2-9. Todo esto, en un escenario donde la afición granadina alardeó de estar en las buenas y en las malas con su equipo.

No obstante, la esperanza verdinegra no decae; el hecho de haber perdido una de las batallas en Son Moix no significa haber perdido la guerra. Eso sí, el coste del billete para la 'Final Four' se está vendiendo muy caro. De hecho, todos los equipos que han empezado la serie como visitantes han conseguido invertir el factor cancha.

El Ourense, en concreto, ha logrado un 0-2 en pista contraria y tendrá dos bolas de partido en su casa para rematar la serie ante un Oviedo que está contra las cuerdas. De este modo, ahora es el turno de los cabezas de serie, y en especial del Iberojet Palma, para revertir de nuevo la situación a su favor. Todo, en busca y en lucha por un sueño, subir a la ACB.