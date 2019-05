Raíllo: "La bipolaridad por los resultados te lleva al fracaso"

Antonio Raíllo pronunció ayer un discurso repleto de autoestima y confianza en el equipo a pesar del golpe que supuso la derrota en Tarragona ante el Nàstic (2-1), que obliga a olvidarse de las ilusiones por el ascenso directo, después de tres victorias consecutivas -Rayo Majadahonda (2-0), Málaga (0-1) y Sporting (1-0)-. "No es bueno entrar en la bipolaridad porque es lo que te lleva al fracaso, como la del primer año que estuve aquí. Esa presión que al principio no hemos tenido y ahora se está generando un poco, y lo digo entre comillas, afecta más que beneficia", explicó ayer en la sala de prensa de Son Bibiloni. "Somos deportistas y competitivos, queremos ganar siempre, basta vernos en los entrenamientos", añadió.

El defensa fue más allá cuando se le insistió por la última derrota. "Nos salió la cosa mal allí, pero hay que estar muy contentos con el trabajo del equipo durante toda la temporada, no hay que meter mierda y sí intentar ayudar y animar porque, pase lo que pase, y seguramente pasarán cosas buenas tal y como está el equipo, la temporada será un éxito", reflexionó antes de pedir el respaldo de los seguidores y olvidarse de decepciones puntuales como la del sábado. "Hemos creado algo muy bonito porque hay unión con la afición, todos ayudan y si entramos en la tontería de criticar por perder un partido, no es bueno. Ahora que hay un ambiente sano, si seguimos en esta línea, la cosa irá mucho mejor. No hay que entrar en la bipolaridad por los resultados", agregó.

El cordobés recordó que los clubes que vienen de la Primera División tienen mucha más obligaciones. "No sentimos esa presión de otros porque hacemos lo mismo de toda la temporada y el equipo compite, pelea y lucha. La presión la pueden tener el Dépor o equipos con más presupuesto, aunque nosotros estamos en una posición mejor que la de ellos, que seguramente se cambiarían por nosotros. Seguimos dependiendo de nosotros mismos y nos podemos meter perfectamente en el play-off", argumentó.

Raíllo no ocultó que ha hecho sus números para finalizar entre los seis primeros. "Miré la clasificación de hace seis años hacia ahora y este, con 70 puntos, puedes no meterte. Ya sabíamos que la competición sería muy dura, con equipos de mucho nivel. Nosotros no hemos bajado del puesto número nueve, por eso la temporada va a ser un éxito", explicó.

El central, que fue baja por sanción en Tarragona, considera que debe verse con buenos ojos el hecho de que el Mallorca está entre los mejores desde el principio de curso. "Yo quiero ganar siempre, no solo por la afición, sino por mí. No es un fracaso no ser segundo, mejor ver que hemos peleado por la segunda plaza hasta la jornada treinta y siete o treinta y ocho. Para mí es un éxito en toda regla", expresó. "De los últimos cinco años, contando el de Segunda B, es el que más arriba está. Estoy hay que vivirlo y disfrutarlo, ya sé que jode perder, pero hay que ir con esta idea porque pase lo que pase tiene que ser un éxito la temporada", resaltó.

El andaluz, de 27 años, se felicitó por la trayectoria de esta campaña. "Lo que queda de temporada y por lo que estamos peleando es muy bonito. Si estamos ahí es porque queremos ganar siempre, es nuestro ADN", indicó antes de sacar pecho por el rendimiento del equipo en Son Moix, donde solo ha perdido dos partidos este curso: "Lo que estamos consiguiendo en casa es muy meritorio, los equipos nos tienen más respeto. Cuando salimos aquí tiendes a crecerte, cuando la racha es positiva, sientes que aquí no nos gana nadie".

Respecto al Almería, rival de este domingo a las 12 horas, Raíllo mostró mucho respeto a pesar de que no se juega nada. "Es un equipo muy difícil, son rápidos arriba, aprietan y asfixian al rival, en la primera vuelta ya lo vivimos allí porque fue el peor partido fuera de casa", finalizó.