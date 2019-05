Tebas ofende al Mallorca al menospreciar su título de Copa del Rey

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha desatado la ira en el fútbol español, especialmente entre el mallorquinismo y el recreativismo, por unas palabras en las que, para criticar el nuevo diseño de la Copa del Rey aprobado por la Federación Española, ha menospreciado la final que disputaron el Mallorca y el Recreativo de Huelva en el Martínez Valero de Elche en 2003. "Este formato ya estuvo, hay que recordar que ya existió hace años y fracasó. Era a partido único, era también hasta semifinales, que fue la€ que no tengo, fue la famosa final de la Copa del Rey Elche-Recreativo€ no, Recreativo-Mallorca (€)". De esta manera se ha explicado el máximo mandatario del fútbol profesional en España en el programa 'El golazo de la mañana' de Gol Televisión.





Lo que más llama la atención es queen unas declaraciones en las que desliza su desprecio a que clubes no grandes lleguen a las finales de las competiciones. Porque, y solo era a partido único, como sucederá a partir de la próxima temporada, en las tres primeras rondas. La indignación ha sido tan grande que esta polémica ha convertido a Tebas en la tendencia número uno en España desde el mediodía. Ha generado miles de tuits en pocas horas, ya no solo de hinchas de los dos equipos, sino de aficionados de otros equipos y al fútbol en general.El, que militaba en Primera División, apeó al Gramanet (0-1) y Hércules (0-0 y pasó en los penaltis) en las dos primeras eliminatorias, pero es que después no tuvo un camino nada fácil hasta el final. De hecho,El, por su parte, accedió al apear al Villanueva (1-2) y Almería (0-1) en treintaydosavos y dieciseisavos, mientras que en las eliminatorias a doble partido, dejó fuera alEn la final el, con dos goles de Etoo y uno de Pandiani, de penalti. Fue el segundo título en la historia del club después de la Supercopa de España conquistada en 1998.