Mandiola: "Preferiría haber sido campeón hace dos meses"

Coincidiendo con la penúltima jornada del Campeonato de Segunda B, Javier Mánix Mandiola quiere que el Atlético Baleares celebre el título de campeón de grupo lo antes posible "para evitar nervios" y "ansiedad". El técnico vasco espera lograr ese objetivo el domingo, en Son Malferit, en el partido que disputará el conjunto blanquiazul ante el Lleida, a partir de las 18:00 horas, en horario unificado.



"Preferiría haber sido campeón hace dos meses, pero tenemos que esperar como mínimo hasta este domingo. Cuanto antes ganemos la Liga mejor, y si podemos ganar el partido ante el Lleida y jugar bien para que la gente disfrute, todavía mejor", ha precisado hoy Mandiola en su comparecencia en público previa al partido del domingo.



"El objetivo es llegar a la orilla, tenemos encaminado el tema y tenemos que hacer un poco más que el Hércules. El tema es que cuando acabe la Liga no tengamos que mirar para arriba. Eso sí, cuanto antes mejor para evitar nervios o dudas pero el objetivo es el mismo", asume el entrenador del Atlético Baleares, quien desea llegar al último partido, en Alicante, con el título de campeón ya en sus manos.



"Depende del resultado final se hacen lecturas sobre si conviene un tiempo con la Liga ganada para descansar, para preparar el playoff, otros que no se desenchufe el equipo", incluye Mandiola en su particular análisis sobre la actual situación de su equipo.



Igualmente, Mandiola recuerda que el último partido que ha perdido esta temporada el Atlético Baleares fue el que disputó ante el Lleida en el feudo del conjunto catalán. "El último partido que perdimos fue contra el Lleida, habiéndonos puesto allí por delante 0-1 y 1-2. Fíjate cómo ha cambiado la película. El Lleida quiere llegar a los 59 puntos y el empate para ellos no es bueno, tienen que ganar aquí y el partido será más abierto y vistoso. Su nivel de anotación ha bajado, en la primera vuelta tenía a Pedro y Otuño, los dos máximos goleadores pero aquí siempre hemos anulados a los rivales y por qué va a ser diferente", recuerda Mánix.



"El domingo puede pasar de todo y en el Miniestadi el Hércules lo mismo. Podría ser que nos jugáramos todo la última jornada, pero de eso ni hablamos. Entrenamos como siempre sabiendo que tendremos 90 minutos de sufrimiento. El resto ni lo miramos. No pensamos en tarjetas, ni en administrar tiempos hasta que no ganemos la Liga", defiende Mandiola sobre su actual situación.



"No pensamos en Alicante, ni en el Hércules, solo en el Lleida. En ser primeros y punto. Me da la sensación que los jugadores no tienen ansiedad. Los 21 jugadores están bien, a nadie le duele nada", adelanta el entrenador de Eibar sobre la situación de su plantilla.





??Diumenge, pilota de campionat a Son Malferit

L'@atleticbalears s'enfronta al @Lleida_Esportiu amb l'objectiu de ser primer de grup

???Manix Mandiola n'ha parlat avui pic.twitter.com/LyEwvX5dYM — Esports IB3 (@EsportsIB3) 10 de maig de 2019