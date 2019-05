Rubén: "Sería maravilloso que el Baleares ganara la Liga ante nuestra gente"

Rubén no quiere esperar más. "Sería maravilloso ganar la Liga ante el Lleida delante de nuestra gente", ha dicho hoy respecto al duelo de este domingo, a las 18 horas, que le mide al conjunto catalán y en el que pueden certificar la primera plaza para la eliminatoria de campeones de ascenso. El central, indiscutible para Mandiola, ha mostrado su convencimiento. "Estoy con la misma confianza que el míster, vamos a ganar la Liga sí o sí y seguramente será ya contra el Lleida en casa".

Rubén lamenta no haber vencido el pasado domingo en Badalona (0-0) para centrarse ya en la lucha por el ascenso. "Una vez terminado el partido sí que da rabia no haber ganado, conseguido la Liga y festejarlo y tener dos semanas de descanso para ofrecer el play-off", ha dicho en primera instancia. "El partido en Badalona fue más divertido para los que juegan arriba, para los de atrás no nos gusta tanto el correcalles. Metieron ellos cuatro o cinco delanteros, se partió el partido, queríamos ganar. Fue un partido duro", ha agregado el blanquiazul, que ha disputado 26 partidos (25 como titular) y ha marcado un gol. La plantilla del Atlético Baleares ha disfrutado del martes libre y regresa este martes a los entrenamientos, a partir de las 10:30 horas en Son Malferit.