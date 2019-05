El Atlético Baleares empata en Badalona y el título de Liga se retrasa

El Atlético Baleares se jugaba este mediodía su primera opción de hacerse con el título en Badalona. Necesitaba ganar y el equipo de Manix Mandiola no ha podido (0-0), pese a dominar por completo el segundo periodo y disfrutar de varias ocasiones claras de gol. Los palmesanos tendrán que esperar a la próxima semana para hacerse con la Liga, con la visita a Son Malferit del Lleida, el último equipo que ganó a los balearico.



El Atlético Baleares ha salido a por el partido. Marcos ha tenido la primera llegada, pero Moyano ha impedido el chut del mallorquín tras una buena combinación. Ha reaccionado el Badalona, con dos centros al área que no han dado problemas a Klaus. Los primeros cinco minutos han dejado entrever que ambos equipos querían el triunfo.



Nada más lejos de la realidad. El juego se ha ralentizado tras ese inicio prometedor aunque sin ocasiones de peligro. Dos equipos muy similares, que han apostado por controlar el ritmo.



Se ha igualado el duelo, con mayor posesión del esférico para un Baleares que se ha sentido a gusto en el Nou Municipal y que ha buscado sorprender por velocidad con sus hombres de banda. Pero las revoluciones han bajado con el paso de los minutos.



Tanto el Badalona como el Baleares esperaban su ocasión y la ha tenido Fullana, pero el capitán de los palmesanos ha chutado muy alto un balón que ha robado en la frontal del área local. Tras media hora de juego, había sido lo más detacable.



Dos minutos después, Néstor se ha encontrado solo en el área del Baleares, con tiempo suficente para controlar la pelota y soltar un zurdazo, pero Klaus ha intervenido con solvencia. La lentitud en el juego ha empezado a rebajar también la intensidad defensiva.



El Atlétioc Baleares ha arrancado de forma eléctrica la segunda parte, que ha tenido dos ocasiones clarísimas que ha desbaratado el veterano Morales. El portero ha despejado los remates de Samuel y de Canario tras el córner. Ha reaccionado el Badalona, más con corazón que con cabeza.



Pero esa intención se ha quedado en casi nada porque el Baleares ya tenía el mando el encuentro. Más activo e incisivo, el once de Mandiola ha ido acumulando efectivos y ocasiones. Quería la victoria, el título. Ha sumado llegadas y varias ocasiones de gol, aunque el Badalona ha dado un par de zarpazos para mantener ocupado a Klaus.



Mandiola ha movido el banquillo, más para refrescar al equipo que por variar cosas con casi media hora de juego por delante. Con el Baleares dominador, era cuestión de esperar que cayera el gol.



Sin embargo, la claridad de ideas se ha ido desvaneciendo a medida que se acercaba el final del encuentro. El Badalona ha crecido físicamente con los cambios, aunque el escenario no ha cambiado y el duelo se ha diluido con el dominio de un Atlético Baleares que la próxima semana se podrá proclamar campeón de Liga en Son Malferit.





? 20' primera parte SIN OCASIONES en Montigalà



?? Canta la afición balearica



|0-0|#BadalonaATB ???? pic.twitter.com/6E8WOHBay1 — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) 5 de mayo de 2019

Alineaciones:

Morales; Albarrán, Robusté, Moyano, Estellés; Nana, Marc Carbó; Robert Simón (Natalio, m.74), Santi Magallán (Chacopino, m.65), Ángel Sánchez y Néstor.Carl Klaus, Kike, Peris, Vallori, Rubén, Villapalos, Canario (Hugo Díaz, m.78), Pedro Ortiz (Rovirola, m.63), Marcos (Nuha, m.66), Fullana y Samuel.David Iglesias Gutiérrez (C. Cántabro). Amarilla a Magallán, Nana, Marcos y Albarrán.