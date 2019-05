La mallorquina Mavi García finaliza segunda en el Tour de Yorkshire

Mavi García (movistar Team) sigue añadiendo gestas a su palmarés. La mallorquina se ha clasificado segunda en la última etapa del Tour de Yorkshire, resultado que le ha valido para finalizar también en la segunda posición de la general y adjudicarse además el premio de la montaña. Solo 7 segundos le han privado de hacerse con el maillot de líder, que se ha adjudicado la oro olímpica Marianne Vos (CCC).



Mavi García fue la gran protagonista de la segunda jornada del Tour de Yorkshire, una etapa de 132 kilómetros con 5 puertos de montaña y aderezada con lluvia, granizo y viento. Todo un test que la mallorquina superó con nota, tras un ataque a 50 kilómetros de meta que acabó por romper la carrera. Se escapó en solitario, dejando atrás a sus 8 compañeras de fuga, y encabezó la prueba hasta que a 30 kilómetros del final fue cazada por Vos y la italiana Soraya Paladin.



Hubo química en el terceto, que se entendió a la perfección con el objetivo de llegar juntas al esprint final y jugarse el triunfo a una carta. Saltó primero Mavi García, pero fue superada en los últimos metros por Marianne Vos. La mallorquina acabó segunda en la etapa y también de la general, a escasos 7 segundos de la holandesa.



Al término de la carrera, Mavi García señaló: "A falta de 50 km me he puesto a tirar, me veía con piernas. Realmente no tenía pensado escaparme, yo simplemente me he puesto a dar pedales y cuando me he girado he visto que no venía nadie detrás. Estoy que no me lo creo". "A partir de ahí he dado todo de mí. Sabía que había hecho mi trabajo, todo lo que pudiera venir de ahí en adelante bienvenido sería", ha explicado la mallorquina, en declaraciones facilitadas por su equipo.



"Ha habido entendimiento entre Marianne Vos, Soraya Paladín y yo, nos convenía a las tres coordinarnos porque atrás venían persiguiendo. Ya en el esprint sabía que me medía a dos corredoras de altísimo nivel. He decidido arrancar y que fuera lo que Dios quisiera. Al final, segunda; pero estoy muy feliz", ha concluido la ciclista mallorquina del Movistar.