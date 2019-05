El Iberojet Palma defiende ser tercero

El Iberojet Palma cierra el telón de la competición liguera esta noche, a las 21.00 horas, con un partido caliente ante el Tau Castelló, rival al que el conjunto mallorquín recurrió el partido de la primera vuelta por un error de anotación de la mesa arbitral. La importancia de la victoria para Alonso pasa por quedar terceros y tener "un día más de descanso, de preparación y poder jugar en Son Moix", señaló ante los medios de comunicación.

El Tau Castelló recibirá en su casa al conjunto mallorquín con un ambiente, quizás caliente por las molestias que generó la impugnación del partido de la primera vuelta, que se tuvo que reanudar los últimos 16 minutos. No obstante, el conjunto valenciano tiene asegurada su permanencia y será un partido sin trascendencia, aunque de bien seguro querrá batir a los baleares. Por parte del Iberojet Palma, será un partido para defender objetivos. Tras ganar por más de seis puntos ante el Oviedo y conseguir la tercera posición, los mallorquines tendrán en su mano defender esa condición en Castellón. La victoria les aseguraría acabar la liga regular en la tercera plaza y se enfrentarían al octavo clasificado en play-off. Además, el técnico Félix Alonso informó de que detrás de la victoria hay otros intereses a tener en cuenta que el club conoció ayer. "Si quedamos cuartos tendremos que jugar el jueves y el sábado, en lugar de viernes y domingo. Eso significa un día menos de descanso, un día menos de preparación y quizás tener que jugar el sábado en Inca porque el Palma Futsal también juega en Son Moix", explicó.

A falta de una jornada para cerrar la competición liguera, el Iberojet Palma todavía no conoce al rival en la eliminatoria previa a la 'Final Four'. No obstante, el rival a batir saldrá entre Palencia, Granada, Valladolid o Huesca. Cuatro rivales que, casualmente, se enfrentarán entre si en la última jornada y uno de ellos se quedará fuera.

Sobre querer a un rival u otro, Alonso señaló que no tiene preferencia por ninguno. "Cualquiera de los rivales que nos toque será de mucha dificultad. Cada uno tendrán sus virtudes y sus defectos, pero todos serán muy complejos", aseguró. "Mi mayor preocupación ahora mismo es cómo llegaremos nosotros porque llevamos 21 jornadas consecutivas que no tenemos la plantilla completa disponible para un partido", añadió preocupado.

La enfermería verdinegra sigue ocupada y las bajas para este encuentro serán Gluditis y Motos, mientras que Bivià es duda. Con este listado, el club desea que ningún jugador salga mal parado de este último duelo liguero, que servirá para preparar y encarar el play-off.



Alonso: "Ganar tiene importancia para acabar con buenas sensaciones"



El entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, quiere vencer hoy para alimentar la autoestima del grupo. "Es un partido que nos jugamos acabar terceros o cuartos y puede tener importancia para acabar con buenas sensaciones, sobre todo, porque engancharíamos ocho victorias consecutivas y entraríamos bien al play-off", indicó ante los medios.