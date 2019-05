La Federación Balear recuerda a los clubes que está prohibido vender alcohol en los campos de fútbol

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) se ha dirigido a todos sus clubes para recordarles que en los recintos deportivos no se puede vender alcohol. La territorial emitió el pasado jueves una misiva dirigida a todos los presidentes en la que el máximo mandatario, Miquel Bestard, recuerda que servir alcohol en los distintos bares de los terrenos de juego está prohibido por ley, la de Esports 14/2006.

Este recordatorio obedece a la denuncia presentada hace escasas fechas por un aficionado de Marratxí que acudió a la FFIB para poner en conocimiento de los gestores de la territorial esta circunstancia, que suele ser común en la mayoría de recintos. Bestard señala que este hincha acudió para "denunciar educadamente que en Marratxí hay un club que permite la venta de bebidas alcohólicas en el bar de su campo".

El presidente de la federación, de forma muy respetuosa y benevolente, asegura que con esta carta y este recordatorio "no se pretende acusar a nadie en particular, ni tampoco quiero decir que la mayoría de clubes incumplan la normativa". No obstante, deja caer que sí podría haber consecuencias en el supuesto de que se incumpla la ley. "No quiero sancionar a ningún club, principalmente porque no es potestad de la Federación Balear multar o clausurar un recinto deportivo. Sin embargo, como organismo que engloba a todo el mundo del fútbol en esta comunidad, sí quiero que tengan presente el marco vigente y que esto podría pasar en caso de denuncia", recalca el mandatario buñolí.



Carles Gonyalons

Al respecto, la Direcció General d'Esports sí tiene potestad para sancionar este tipo de conductas fuera de la ley. De hecho, el pasado jueves la Consellería d'Esports multó a un aficionado con 300 euros por insultar de manera grave al colegiado en un partido de regional en Mallorca.

"Nosotros perseguimos todas las conductas que no se ajusten a la ley o que la incumplan", señaló ayer Carles Gonyalons, director general d'Esports, que añadió: "Nuestra pretensión sería tener un cuerpo de inspectores para que pudieran ir a las distintas instalaciones deportivas para constatar que se cumple la normativa, tanto en el aspecto de venta de bebidas alcohólicas como en otros temas como antiviolencia. Sin ellos no es fácil, ya que hay muchos recintos deportivos".

Miquel Bestard finaliza la carta a los clubes animándoles a "impedir este tipo de venta que no está permitido".

Un presidente de club, que quiso mantenerse en el anonimato, señaló ayer que "en el cien por cien de los campos se vende alcohol" y que probablemente "se seguirá vendiendo".