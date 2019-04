El belga Bart Van Damme gana al esprint la Mallorca 312 tras casi nueve horas de carrera

El ciclista belga Bart Van Damme, de 43 años y con cuatro temporadas como profesional, del 2010 al 2015, se ha convertido en el primero en completar la versión larga de la Mallorca 312 - Giant - Taiwan en la recta de meta de la Platja de Muro. Para eso ha invertido 8 horas y 49:13 kilómetros para superar un recorrido de 312 kilómetros. Distancia que ha cubierto rodando a una velocidad media de 35.37 kilómetros por hora.



Bart Van Damme ha llegado al tramo final acompañado del alemán Dominic Aigner, también con antecedentes de ciclista profesional –del 2006 al 2007– y al que el belga ha batido por un segundo en el esprint de meta. Mientras que en tercera posición se ha clasificado otro ciclista belga, Bart Peuters, a 27 segundos del vencedor.





