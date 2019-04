Todo a punto para la Mallorca 312

Esta mañana se ha presentado la décima edición de la Mallorca 312 –

Giant – Taiwan. El acto se ha celebrado en la expo de la cicloturista con la presencia del ganador del Giro, Tour, Vuelta y dorsal 312, Alberto Contador; el director de la Mallorca 312, Xisco Lliteras; el director gerente de la ATB, Jaume Alzamora y el alcalde de Muro, Martí Fornés. Además, con motivo de la celebración del décimo aniversario, han estado presentes el ciclista menorquín Albert Torres y los ex profesionales y anteriores homenajeados Pedro Horrillo, Joseba Beloki, Sean Kelly, Oscar Freire, Oscar Pereiro, Miquel Alzamora e Ivan Basso.

La Mallorca 312 tendrá lugar mañana y contará con 8.000 participantes venidos de 57 países. El crecimiento en estos diez años ha sido constante y contenido, partiendo de 199 participantes en la primera edición en 2010 hasta llegar a la cifra tope establecida por la organización en las dos últimos años. Desde 2010 se han recorrido en total 2.115.200 kilómetros, o lo que es lo mismo, el pelotón de la Mallorca 312 ha dado la vuelta al mundo 52 veces y ha viajado ida y vuelta a Taiwan, isla patrocinadora de la marcha, 101 veces. Han participado 23.235 hombres y 2.608 mujeres. Este año se prevé que deje un impacto económico de nueve millones de euros en Mallorca.

Xisco Lliteras, director de la Mallorca 312, ha señalado todo lo que se ha conseguido desde la primera edición hasta ahora. "Somos muchos trabajando pero la verdad que es una gran satisfacción cuando llegan estos días y ves tanto ciclista por aquí disfrutando y viviendo todo el ambiente de las 312".

Por su parte, el homenajeado en esta edición, Alberto Contador, ha destacado el ambiente y las ganas que tiene de participar en la Mallorca 312. "Todavía no está claro qué distancia haré pero no descarto unirme al grupo de Horrillo y Beloki, que me han dicho que se disfruta mucho", ha explicado el pinteño.

La Mallorca 312 ha presentado su proyecto internacional Milestone Series con el que exportará el exitoso modelo del evento que ha hecho de la Mallorca 312 una de las mejores cicloturistas del mundo. Se trata de un portfolio global de Gran Fondos Premium en escenarios icónicos, con el mismo formato y sello de calidad de la Mallorca 312. Ha sido el interés de otros destinos el que ha propiciado esta oportunidad de expandir internacionalmente la liga Milestone Series, y para 2020 está prevista su organización en Reino Unido, Alemania y Escandinavia. El próximo 6 de mayo se anunciará la fecha para la prueba germana.

La prueba empieza mañana a las siete de la mañana y en línea de salida estará el dorsal 312, Alberto Contador, el ciclista mallorquín del Movistar Team, Lluis Mas y los ex ciclistas profesionales Miguel Indurain, Pedro Horrillo, Joseba Beloki, Sean Kelly, Oscar Freire, Oscar Pereiro e Ivan Basso.