Mallorca 312. El ex ciclista profesional Pedro Horrillo presentó ayer el libro 'Mallorca 312: More than a Gran Fondo'. El acto se celebró en el Velòdrom Illes Balears y estuvo acompañado por el presidente de la Federación Balear, Fernando Gilet; el director de la Mallorca 312, Xisco Lliteras y el exciclista Joseba Beloki.