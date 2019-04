Manix Mandiola: "Pocos cambios haré, lo que está bien no se toca"

El primer 'match ball' de la temporada puede aterrizar este domingo en Son Malferit. Manix Mandiola ha preparado la cita ante el Valencia Mestalla (12 horas) con la misma ilusión y esfuerzo de siempre y con la intención de "sentenciar la Liga lo antes posible". "Cuanto antes podamos cerrar el campeonato mejor, pero sabemos que es complicado. Estamos centrados en sacar el partido adelante y sabemos que no va a ser fácil porque el rival se juega mucho y disponen de chavales con mucha calidad. Pocos cambios haré para el partido, lo que está bien no se toca", señaló el de Eibar sobre el posible once que saltará al terreno de juego.

El Baleares completó su penúltimo entrenamiento de la semana. Mandiola ha concedido descanso este viernes a sus jugadores, tras cumplir con la promesa de darles un día libre más si lograban el triunfo el pasado fin de semana. Al técnico vasco no le preocupa lo que pueda pensar la gente sobre este día extra de relax. "El día libre lo había negociado ya con la plantilla. El que piense que vamos de sobrados está equivocado, la humildad nos ha traído hasta aquí, venimos de salvar la categoría y no vamos a cambiar el discurso", redondeó el preparador balearico.

Si Hércules y Villarreal B pierden el sábado sus respectivos encuentros del fin de semana y el Atlético Baleares logra la victoria ante el Mestalla, los de Mandiola serán mantemáticamente campeones del Grupo III. Al preparador de los blanquiazules le preocupa poco lo que hagan sus máximos perseguidores. "Esta mañana (por ayer) me he enterado contra quién juegan ellos. Si no ganan mejor, pero nosotros solo podemos interferir en el verde donde jugamos, así que le damos la justa importancia, sin más. Antes de irme a la cama el sábado me enteraré de los resultados del rival. Quizás haya gente que esté más pendiente, pero como yo no puedo interferir en nada de lo que pase ahí, poco puedo hacer", asumió el preparador vasco.

De cara a la recta final de la temporada y en caso de cerrar el campeonato este fin de semana, Mandiola lo tiene claro: "No habrá demasiada fiesta si ganamos la Liga, vivimos todo el año ya en un buen ambiente. Será entonces cuando tendré tiempo para apostar por futbolistas menos habituales y darles también una oportunidad".

Mandiola no podrá contar para el partido de este domingo con Pedro Ortiz, sancionado por tarjetas. El vasco realizará el descarte de dos de sus jugadores antes del partido.