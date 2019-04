Nuha Marong: "No tenemos presión"

Nuha Marong apeló ayer a la prudencia de cara a certificar el título de campeón de Liga y así tener la posibilidad directa de ascender a Segunda División. "Nosotros no tenemos presión, son el resto de equipos quienes deben tenerla", aseguró el delantero del Atlético Baleares, que se felicitó por la ventaja de siete puntos respecto a sus más directos perseguidores, el Hércules y el Villarreal B.

El internacional por Gambia tiene clara la hoja de ruta que deben seguir este fin de semana. "Dependemos de otros resultados para ser campeones, lo importante es que nosotros ganemos el domingo al Mestalla", reflexionó. Los números son claros. Si los de Manix Mandiola logran un triunfo ante el filial del Valencia y el Hércules y Villarreal B no logran imponerse en sus respectivas citas ante Peralada y Cornellà, los blanquiazules se convertirán matemáticamente en campeones del Grupo III.

De los cuatro partidos que restan, dos se disputan en Son Malferit, ante el propio Mestalla, que lucha por la salvación, y contra el Lleida, que todavía cuenta con opciones de meterse en el play-off. Los dos desplazamientos son ante el Badalona, en una situación muy parecida a la del Lleida, y el Hércules en la última jornada, un partido en el que seguramente la primera plaza ya no esté en juego y se trate solo de un puro trámite. Es una situación idílica que el propio ariete, máximo goleador de los mallorquines con siete dianas, confiesa que no se esperaba. "Nunca imaginé al llegar este verano esta situación, cada semana que pasa nos lo vamos creyendo más y ahora hay que darlo todo", explicó. Nuha, que ante el Atlético Levante no jugó por sanción, desveló que todavía no piensa en el resto de adversarios que le pueden tocar en la eliminatoria de campeones. "Aún no miro posibles rivales de otros grupos, la verdad", ha comentado acerca de las preferencias respecto al Fuenlabrada, Racing de Santander y Melilla, que son los otros líderes del resto de grupos de la categoría.

La plantilla balearica retomó ayer los entrenamientos tras dos días libres tras ganar al Atlético Levante (1-2). Según informó el club, el lateral Biel Guasp se reincorporó al grupo tras superar sus molestias en la rodilla.