Nadal: "Ha sido mi peor partido en tierra en los últimos catorce años"

Rafel Nadal no puso excusas a su derrota en Montecarlo ante Fabio Fognini. "Es difícil de explicar lo que ha pasado, sin duda ha sido un mal día", explicó resignado Nadal. "Es una oportunidad perdida. Diría que ha sido mi peor partido sobre tierra batida en los últimos 14 años. Es muy complicado extraer algo positivo del encuentro de hoy -por ayer-, es uno de esos días en los que todo sale mal. Perdí contra un jugador que fue mejor que yo, así que merecí perder", comentó. El manacorí admitió que no estuvo bien. "Jugué un tenis muy malo contra un buen jugador como Fabio, en una situación como esta, lo normal es perder. Eso fue lo que hice esta tarde. Ha sido un mal presentimiento tras un día duro y un rival difícil, vengo de mucho tiempo parado tras algunas lesiones y, en términos de fortaleza mental, no ha sido fácil aceptar todas las cosas que han ido sucediendo", finalizó.