Las selecciones de Balears mini de baloncesto jugarán en Preferente

Las selecciones de Balears de categoría mini han perdido la categoría en el Campeonato de España que estos días se ha disputado en San Fernando (Cádiz). Los dos equipos compitieron contra los mejores combinados autonómicos y no pudieron mantenerse en el Grupo Especial, por lo que el año que viene competirán en Preferente.



Tanto el combinado masculino como el femenino disputaron el pasado martes los partidos decisivos para la permanencia. La selección masculina perdió contra Castilla y León por 69-81 en un partido con mucha tensión y presión, ya que en juego estaba la categoría. Fue toda una final. A Balears le costó correr y no estuvo acertada de cara a canasta. Unos errores que acabaron pasando factura al equipo y que le dio el triunfo y la permanencia a Castilla y León.



Balears había jugado 4 partidos muy buenos antes del cruce decisivo y los pequeños detalles, que los niños no saben controlar, resultaron claves. Un Campeonato que ha sido todo un aprendizaje para los componentes del seleccionado de la FBIB.



Por su parte, la selección femenina se jugó la permanencia ante Asturias. El partido se perdido por 66-80. Era un encuentro muy complicado desde el inicio, ya que a las chicas de Balears les costó entrar en el partido y permitieron que el rival tomara ventaja en el marcador.



No se cerró bien el rebote, dando segundas oportunidades y fallando demasiado en ataque ante una gran defensa asturiana, que además hizo muy buenos contragolpes. Tras eldescanso mejoró el equipo de Balears, con muy buena defensa y actitud, pero la diferencia era ya demasiado grande. Un buen campeonato en el que las jugadoras de la FBIB han crecido partido tras partido.



En este Campeonato de España mini, Susana Gallego y Laura Reus han sido las colegiadas de Balears que han representado al Comité de Árbitros de la FBIB.





Reconeixement dels jugadors i jugadores de les seleccions mini a les àrbitres Susana Gallego i Laura Reus que han representat al CBAB al Campionat d'Espanya. A més a més, Laura ha arbitrat la final masculina i Susana, el partit pel 3er i 4t lloc.



Enhorabona!!#IllesDeBàsquet pic.twitter.com/9z0KmRvQyT — Comitè Àrbitres FBIB (@ComArbitresFBIB) 17 de abril de 2019