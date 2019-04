El Palma Futsal empata en Murcia y apunta a la cuarta plaza

El Palma Futsal ha sacado un punto (3-3) de gran valor en su visita a la pista de ElPozo Murcia. Un gol de Paradynski en el últimos segundos del partido concede al equipo de Antonio Vadillo la posibilidad de alcanzar la cuarta –o incluso la tercera- plaza y hacerse con el factor pista en los play-offs por el título. Para ello necesita ganar en la última jornada, el 27 de abril (18:30 horas), al Jimbee Cartagena en Son Moix.



Las cuentas son claras: el Palma finalizará la Liga en la cuarta posición si gana en la última jornada, porque el Movistar Inter ya adelantó su partido y no puede sumar más puntos de los 57 que tiene; los mallorquines le igualarían, pero tienen el golaverage a favor ante los madrileños. Incluso, los de Vadillo pueden ser terceros si ganan y pierde Osasuna Magna (si los navarros empatan, tienen el golaverage a su favor).



El partido de esta noche en Murcia ha sido intenso y emocionante. Había mucho en juego y ningún equipo ha reservado fuerzas. En un inicio con pocas ocasiones, ha sido el argentino Mati Rosa el primero en encontrar la portería rival tras robar un balón. Era el minuto 11 y escasamente uno después ha empatado Alex García, en un lanzamiento escorado que ha pegado en el palo tras despejar Carlos Barrón (1-1).



Los goles han animado a los dos equipos, que han querido probar a los porteros. Así se ha llegado al descanso, con un Palma que ha llevado la iniciativa con el balón y con todo abierto para la segunda mitad.



Ha comenzado algo mejor el conjunto murciano en la segunda parte. El Palma no tenía el balón y ha sufrido más que en el primer periodo, aunque también ha tenido sus ocasiones de gol. Sin demasiado acierto, la quinta falta (minuto 30) le ha penalizado en el último tramo del encuentro. Barrón se ha erigido en protagonista, parando incluso un doble penalti a Fernando en el minuto 35.



Los últimos cinco minutos han sido de locura, con Paradynski de estilete. El brasileño ha estrellado un balón en la madera antes de marcar el 1-2. Pero de nuevo ElPozo ha reaccionado con celeridad, marcando Paniagua de doble penalti casi nada más sacar de centro (2-2, m.37).



Al partido solo le faltaba el toque dramático y lo ha puesto Alex García, marcando en el último minuto el 3-2. Parecía todo decidido, pero el Palma Futsal se ha lanzado al ataque a la desesperada con portero-jugador€ y ha perdido el esférico y ha hecho falta. El doble penalti, con Nico Sarmiento bajo palos, no lo ha materializado Paniagua y en la siguiente acción ha marcado Paradynski, a escasos segundos del final, para que el Palma Futsal (3-3) tenga opciones de ser cabeza de serie en la última jornada de la fase regular.





