Mandiola: "Todavía nos falta el último campamento antes de llegar a la cumbre"

Manix Mandiola utilizó una metáfora del alpinismo para explicar la situación en la que está el Atlético Baleares, que se mide hoy al filial del Levante en Buñol. "Todavía nos falta el último campamento antes de llegar a la cumbre, no queremos perder un partido y que nos entren las dudas en las eliminatorias", explicó ayer en rueda de prensa.

Los mallorquines están en el camino de garantizar la primera plaza antes de la última jornada, ya que aventajan en siete puntos a sus perseguidores. "Al margen de lideratos, es un partido con tres puntos en juego. Estamos ilusionados por la buena dinámica que llevamos", señaló antes de mostrar su desconfianza ante el adversario, que tiene la salvación encarrilada: "Es un filial más que es imprevisible, lo mismo nos hacen correr. Son una incógnita y estamos preparados para dar nuestra mejor versión y sacar el partido".

El vasco, que aseguró que el hecho de jugar este sábado y no el domingo, como es habitual, "no" le "molesta", considera que su equipo llega en un buen momento al duelo, a pesar de las ausencias. "No somos mejores que ninguno, pero nadie nos pasa por encima, el partido estará abierto pero tenemos moral y vamos con posibilidades. Las bajas de Canario, que está en momento dulce y de Nuha, que viene de marcar, intentaremos, que no se noten. La fuerza del grupo es lo importante", destacó.

Eso sí, Mandiola dejó claro que no van a salir a especular porque buscan el triunfo. "El entrenador es tan bueno como tu último resultado. La gente sabe que hay que partirse la cara y correr. Nuestros números son buenos. Estamos en esa ola buena y no queremos que acabe", reflexionó. El preparador deslizó la posibilidad de que el canterano Pedro Ortiz entre en el once inicial. "Barajamos que sea titular, tenemos plena confianza en él, ha madurado", finalizó convencido.