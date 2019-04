¿Qué le falló a Jorge Lorenzo en Austin?

El Team Manage' del Repsol Honda de MotoGP, Alberto Puig, confirmó que necesitan "más tiempo" para saber qué pasó con la moto de Jorge Lorenzo en el pasado Gran Premio de Las Américas, una cita que dejó un mal balance por la caída de Marc Márquez al que, pese a todo, ve "más fuerte que nunca".

El piloto mallorquín continuó con su mal fario en este inicio de Mundial y en su andadura con su nuevo equipo, y un fallo mecánico de su moto arruinó en esta ocasión su carrera en las primeras vueltas, aunque el motivo es todavía desconocido en el Repsol Honda.

"En este momento no sabemos qué pasó con la moto de Jorge Lorenzo, lo estamos investigando y necesitamos más tiempo para saber qué problema hubo", señaló Puig en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

El expiloto recalcó que "el objetivo" del palmesano era "terminar entre los diez primeros". "En las dos primeras vueltas no fue súper rápido, pero una vez se estabilizó, mantuvo su ritmo bien y fue mejorando en la clasificación. Entonces tuvo el problema que todavía tenemos que acabar de esclarecer", admitió.

"El balance es claro y no es bueno porque no conseguimos ningún punto", añadió sobre un fin de semana en el que Marc Márquez se fue al suelo. "Pero por otro lado, Marc estuvo dos pasos por delante en la pista y eso nos da la determinación de seguir trabajando con la motivación al máximo y con grandes esperanzas", advirtió Puig.

Este remarcó que "la estrategia" del de Cervera el domingo era "salir y marcharse". "Es lo que estaba pasando, aunque desgraciadamente perdió la adherencia del tren delantero. La idea era la misma que en Argentina, pero estas cosas pasan; esto es competición", confesó.

"Lo positivo es que Marc no se lesionó, está más fuerte que nunca y lo ha demostrado en las dos últimas carreras. Lo negativo es evidentemente que no conseguimos puntos", agregó el 'Team Manager', que sigue siendo optimista. "Después de un mal día siempre viene uno bueno, así que el equipo tiene que estar preparado para los buenos y los malos momentos", aseveró, calificando que fue "una experiencia increíble" la visita de sus pilotos al Space Center de Houston.

Jorge Lorenzo, que tuvo que abandonar tras once vueltas en Austin, no desveló la causa, aunque expuso que no fue por salírsele la cadena, cosa que le ocurrió durante la calificación. "La moto ha tenido un problema que no me ha dejado terminar la carrera. Honda lo está investigando, es lo único que puedo comentar ahora mismo. Todavía no lo saben. No ha sido la cadena", afirmó. El mallorquín admitió que tuvo varios avisos. "Me ha pasado un par de veces y, al final, a la segunda, he desistido", manifestó.