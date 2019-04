Jaume Salom finaliza en el puesto 17 en el Marathon des Sables

Objetivo conseguido. Jaume Salom acabó el Marathon des Sables, finalizando en el puesto 17 de la general y siendo el quinto mejor en la categoría de Veteranos 1.



El mallorquín, que ha participado en esta dura prueba a beneficio del proyecto solidario Kilómetros por Aspace, ha firmado un tiempo total de 24h.00:42, solo cinco horas más que el marroquí Rachid El Morabity, vencedor en la general y en hombres. En mujeres el triunfo fue para la holandesa Regna Debatas, ganadora este año en la Tramuntana Travessa, que firmó un crono de 18h.46:11.



Salom decidió participar hace unos meses en esta prueba, que se ha celebrado en Marruecos desde el pasado 5 de abril y que es considerada una de las carreras más duras del mundo, con el objetivo de conseguir financiación para que el equipo del Club Esportiu Aspace pudieran participar en el Campeonato de España de Boccia de Jóvenes 2019, que se celebró a finales de marzo en Valencia.



Logrado el objetivo, el siguiente reto de Salom era completar el Marathon de Sables, que se celebra en el desierto del Sáhara. Salom llegó el pasado 5 de abril, pasó la inspección el día 6 y el 7 inició su aventura junto a más de 800 corredores de todo el mundo. En total, 6 etapas y cerca de 250 kilómetros por caminos pedregosos, dunas de arena y un calor sofocante en el trayecto. El pobler Miquel Capó también ha disputado en varias ocasiones la Marathon des Sables, siendo tercero en el año 2013.





Congratulations to the winners of the 35th edition of the MDS ??

.

Male podium:

?? Rachid El Morabity - 18:31:24

?? Mohamed El Morabity - 18:39:48

??Abdelaziz Baghazza - 19:21:20



Female podium:

?? Ragna Debats - 22:33:36

?? Aziza Raji - 25:17:31

?? Gemma Game - 26:04:10#MDS2019 pic.twitter.com/6lubLpPbVH