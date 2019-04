Cactus, el perro que acompañó a Jaume Salom por el desierto

La edición del año 2019 de la Marathon des Sables ha contado con un participante muy peculiar, Cactus, un perro que se unió a la gran caravana que ha atravesado durante seis días una parte del desierto del Sáhara. El can ha sido compañero de los más de 800 aventureros, entre los que se encontraba el mallorquín Jaume Salom, que ha acabado decimoséptimo en la general.



Lejos de amilanarse por la dureza del recorrido, Cactus decidió seguir a sus nuevos compañeros de aventura a lo largo de los cerca de 250 kilómetros que han completado los atletas. El animal se instaló en el campamento y los propios atletas han cuidado todos los días del can, dándole comida y agua. Así han agradecido a Cactus que este recibiera a los corredores que llegaban a meta.





. Pasó al lado mío y no le pude seguir el ritmo. Pero", explicóun corredor de Londres, en un reportaje que publicó 'The New York Times'. "", señalóen declaraciones al enviado especial del diario neoyorquino.Al final del Marathon des Sables,Tiene el honor de ser "el". La mejor noticia para los corredores fue, sin duda, la aparición dey se lo llevaron de vuelta a casa.