Scaloni: "No vi el auto y me lo comí entero, pero estoy bien"

Lionel Scaloni, seleccionador de la 'Albiceleste', regresó ayer viernes a Argentina, dio detalles del accidente de tráfico que sufrió en el parking del Colegio Ágora en Magaluf, justificó la ausencia de Messi en el amistoso ante Marruecos por problemas físicos y adelantó que en la lista para la Copa América "no habrá grandes novedades".

Scaloni señaló que se encontraba bien después del accidente que sufrió con su bicicleta. "Estoy bien, tuve mala suerte en el estacionamiento del colegio de mi hijo. Iba un auto para atrás, no lo vi y me lo comí entero. Pero bueno, estoy bien", indicó el que fuera jugador del Mallorca y ahora seleccionador de Argentina.

El técnico asumió la responsabilidad de la ausencia de Messi, jugador del Barcelona, en el último choque amistoso ante Marruecos después de haber jugado contra Venezuela: "La decisión lógicamente fue mía cuando se me comenta que no estaba bien, que no terminó bien (ante Venezuela)". "La predisposición de Leo (Messi) en los días que entrenamos en Madrid fue máxima. Lo vimos muy involucrado", sentenció el preparador argentino.