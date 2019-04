Fin de trayecto para el Urbia Palma

El curso del Urbia Voley Palma no terminó del modo deseado tras quedar apeado de las semifinales del play-off por el título ante el Teruel. El vigente campeón de la Superliga se ha impuesto por tres sets a cero en Son Moix (21-25, 21-25 y 23-25) marcando las diferencias en los finales de cada set.

Los aragoneses se llevaron un primer acto parejo en el cual su saque marcó la diferencia. Ninguno de los dos equipos logró desmarcarse por una renta superior a dos puntos hasta la igualdad a veinte. El turno de servicio del visitante Rangel, que terminó el set con tres aces, desniveló la balanza situando un 20-23 definitivo para el devenir del set (21-25).

Se repitió la historia en una segunda manga con idéntico tanteo y desenlace para los turolenses (21-25). Los jugadores de Miguel Rivera se marcharon al primer tiempo técnico con ventaja (10-12) antes de la réplica de los de Marcos Dreyer, gracias a un parcial de tres a cero, con el servicio de Da Cruz.

Entonces el Urbia dejó pasar el tren cuando, disfrutando de una diferencia de dos puntos (18-16), erró en dos ataques que nivelaron el parcial hasta la igualdad a veinte como en el anterior set. De nuevo Teruel se colocó con tres puntos arriba para situar el cero a dos en el global.

En el tercer y definitivo acto Dreyer optó por la aportación de Jiménez en la recepción y la variante de Mas como líbero. El desarrollo del tanteo fue parejo hasta que Teruel se escapó por dos puntos (14-16) ampliando esa renta en las tres pelotas de partido que dispuso (21-24).

Los mallorquines salvaron las dos primeras en el turno de servicio del receptor alicantino que entró, pero los turolenses rubricaron el pase a la final con la tercera victoria en el tercer partido de la eliminatoria (23-25).

Los mil quinientos aficionados que se congregaron en el Palau d'Esports agradecieron el esfuerzo de los suyos durante toda la temporada tras cubrir los objetivos de clasificarse y llegar hasta las semifinales de la Copa del Rey además de disputar el play-off por el título.

Sabor amargo

El técnico del Urbia Palma correspondió a la afición dirigiendo unas palabras de agradecimiento entre lágrimas. "Nuestra victoria como club es poder llegar hasta aquí y competir en la pista contra un grande como Teruel", ha destacado Dreyer. El brasileño no escondió sentir "dolor" y "sentimientos encontrados" al no poder ofrecerle "algo más a una afición que vio como empezamos ganando siempre y nos lo dio todo cuando se fue Damià Seguí y no teníamos nada".

"Lo que estamos viviendo estos años es algo muy especial y pelearemos para que el proyecto siga", concluyó el sudamericano.