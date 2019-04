Alba Torrens jugará la final de la Euroliga en busca de su quinto título

Alba Torrens luchará por su quinto título continental. El Ekaterinburg ruso se ha impuesto por 81-59 al Sopron húngaro, anfitrión de la Final Four, en las semifinales de la Euroliga femenina y este domingo jugará, a las 20:30 horas, la gran final. Su rival es el Dynamo Kursk, que ha vencido al USK Praga (67-84).



Torrens ha salido en el quinteto titular del Ekaterimburg y ha jugado un total de 28 minutos y 12 segundos, anotando 13 puntos, capturando 5 rebotes (todos defensivos) y firmando 4 asistencias para un total de 14 de valoración. Con ella en pista su equipo ha tenido ventajas de hasta 29 puntos.



El UMMC Ekaterinburg es el gran favorito a hacerse de nuevo con el título en una Euroliga en la que no ha habido sorpresas puesto que el equipo dirigido por el técnico español Miguel Méndez se medirá en la final al otro gran candidato al título, el también conjunto ruso del Dynamo Kursk, equipo que entrena el seleccionador español Lucas Mondelo y que tiene en sus filas a las internacionales españolas Anna Cruz y Marta Xargay.



Alba Torrens presenta un palmarés brillante a nivel de clubes, considerado como uno de los mejores del mundo en lo que se refiere al baloncesto femenino. Además de ganar Ligas y Copas en España, Turquía o Rusia, la mallorquina destaca sobre todo por tener en su poder 4 Euroligas, conseguidas con el Perfumerías Avenida de Salamanca (2010-11), Galatasaray (2013-14) y UMMC Ekaterinburg (2015-16 y 2017-18). Este domingo, la alero de Binissalem buscará su quinto título continental.





The Champs will defend their crown ?? on Sunday! #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/jzcRJ4VJZ2