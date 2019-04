Mariona Caldentey se viste de Iniesta durante el Inglaterra-España

No es la primera vez que Mariona Caldentey deja a todo un estadio boquiabaierto. Ayer tocó en Inglaterra. La futbolista mallorquina firmó una obra de arte durante el amistoso que la selección española femenina disputó ante las inglesas. El gol con el que Aitana Bonmatí finalizó la jugada de la felanitxera no fue suficiente para evitar la derrota de las de Jorge Vilda ante su rival (2-1).



Corría el minuto 66. La futbolista mallorquina, titular ayer en el once de la Roja, regaló el jugadón de la noche, yéndose de las de las defensas británicas con varios regates y recortes por la banda izquierda para entregar en bandeja un balón que su compañera de filas en el Barça, Aitana, no desaprovechó.



Mariona puso la magia en un partido que sirvió a las españolas para preparar la cita mundialista que se disputa este verano en Francia. "En la segunda parte hemos encontrado esos espacios, esos uno contra uno que han hecho que creáramos más peligro. He recibido en banda izquierda en un uno cotra uno y no me lo he pensado. Cuando eres extremo y sale una jugada bien, normalmente es ocasión de gol. Aitana ha tenido esa calma de pararla y meterla para dentro y al final nos hemos quedado cerca", relataba la jugadora mallorquina tras el encuentro.





?? @mariona8co: "He recibido el balón en banda izquierda y no me lo he pensado".



?? Jorge Vilda: "Estoy orgulloso de mis jugadoras por lo que han transmitido desde el campo".#JugarLucharyGanar pic.twitter.com/18D6ipJJ3p — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) 9 de abril de 2019

La sub'19, defenderá título en Escocia

En el segundo tiempo hemos estado mejor y Aitana ha recortado distancias en el marcador tras una gran jugada de Mariona. Seguimos creciendo, este es el camino", valoró por su parte el seleccionador del combinado nacional.En los minutos finales. Las de Vilda empujaron hasta la prolongación ante unas inglesas que solo defendían. Casi lo tuvo la otra mallorquina del combinado español,Virginia Torrecilla, en la frontal del área. Pero no hubo suerte y España cayó ante Inglaterra.La siguiente cita del equipo español será en el mes de mayo. El técnico madrileño anunciará las 23 internacionales que representarán a lay en la que, la también mallorquina, Patricia Guijarro tiene muchas papeletas de participar. España, encuadrada en el Grupo B, se medirá a Sudáfrica (8 de junio), Alemania (12 de junio) y China (17 de junio) en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019.Por su parte, España sub'19, donde milita, disputó ayer la tercera y última jornada de la, que llegaba al encuentro con 6 puntos, los mismos que las españolas. Desde el primer minuto de partido España salió a mandar, a mover el balón con criterio y velocidad, sin embargo, Irlanda casi no dejó huecos por lo que tardaron en llegar las primeras ocasiones.Con el paso de los minutos y el desgaste físico de las irlandesas, España comenzó a encontrar más espacios y en el minuto 26, la delantera, Claudia Pina consiguió anotar el primer tanto gracias a un buen disparo (0-1). Tres minutos más tarde, otra vez, Claudia Pina, aprovechó un rechace de la portera Kelly y mandó el esférico al fondo de las mallas (0-2).Ya en la segunda mitad, en el 47', tras un centro de Eva Navarro, la internacional de Irlanda, Slattery fue a despejar el balón con tan mala suerte que acabó marcando en su propia portería (0-3). Con este resultado España finaliza primera de grupo y disputará la fase final que se jugará en Escocia.