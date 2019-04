Salva Sevilla "Pensar en play off no es adecuado"

? "Cuando todavía faltan dos meses para que finalice la Liga no me parece adecuado hablar de play off", dijo ayer Salva Sevilla durante la presentación de la Santa Ponça Cup de fútbol base. El centrocampista del Mallorca, que calificó la jornada de "buena a nivel de resultados", expresó su fastidio por el parón del fin de semana "porque lo que quieres es jugar". Vaticinó un partido "difícil" en Soria el domingo porque en la fase decisiva "cualquier equipo te complica la vida", concluyó.