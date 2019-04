El Atlético Baleares se queda frío en Teruel

A cuatro puntos. Mengua la ventaja del Atlético Baleares respecto a sus máximos perseguidores. Ahora es el Villarreal B quien tienta al conjunto blanquiazul, tras el empate que los de Manix Mandiola han cosechado este mediodía en Teruel (1-1).

No puede relajarse el conjunto mallorquín a falta de seis jornadas para el final de la competición regular. Los blanquiazules han sumado su segundo empate consecutivo, pero siguen invictos en este 2019, en el que acumulan catorce jornadas consecutivas sin perder.

A falta de saber lo que haga esta tarde el Cornellà ante el filial del Barcelona, que con una victoria se podría colocar a solo tres puntos de los mallorquines y la semana que viene visita Son Malferit, el equipo blanquiazul está comprando todas las papeletas para dotar a este final del campeonato de una tensión no apta para cardiacos.

No es Manix Mandiola de hacer grandes revoluciones en un once que, jornada tras jornada, está dando sus frutos. Recuperó el de Eibar a Francesc Fullana y Samuel Shashoua en su once. Con la ausencia de Villapalos, sancionado por amonestaciones, y con Marcos de la Espada viendo el partido desde la banqueta, saltó el conjunto balearico al gélido estadio de La Pinilla.

Probablemente los dos equipos más enrachados de la categoría se vieron las caras en un partido muy trabado y en el que, durante la primera parte, apenas gozaron de oportunidades. El Teruel, décimo segundo en la tabla y enrolado en tierra de nadie, se limitó a frenar las tímidas intentonas del conjunto visitante. Los balearicos, por su parte, no eran capaces de encontrar esa fórmula que tantas alegrías les ha dado hasta el momento.

Los hombres más incisivos del conjunto mallorquín durante el primer periodo fueron Canario y Samuel Shashoua. Ambos futbolistas llegan al tramo final del campeonato en su mejor estado de forma, un peldaño por encima del resto de jugadores de la categoría. De sus botas nacieron las dos únicas oportunidades de los blanquiazules en la primera parte. La tuvo el británico, en el catorce, con un centro chut que desbarató Varela. Ya en el añadido, el inglés probó suerte con un zurdado, tras un recorte dentro del área. El esférico pasó besando el poste de la portería turolense.

Las cosas se pusieron muy pronto de cara para los blanquiazules tras la reanudación del encuentro. Varela arrolló sin contemplaciones a Nuha dentro del área. Penalti y amarilla para el guardameta del conjunto aragonés. Fullana transformó la pena máxima, la segunda que señalan a los balearicos esta temporada, desde los once metros.

Duró la alegría en el banquillo blanquiazul lo que dura un chupa chups en la puerta de un colegio. En un lanzamiento de córner, Durán remato de cabeza, completamente solo, para poner la igualada en el luminoso. Grave error defensivo de los de Manix Mandiola en una jugada a balón parado, un fallo al que no tienen acostumbrados a su afición.

El tanto despertó al conjunto aragonés, que como un vendaval, se lanzó al ataque e inquietó en numerosas ocasiones a Carl Klaus. La tuvo Fullana en el añadido, pero el trallazo impactó con el larguero. A pesar de todo, el marcador ya no se movió y los blanquiazules tuvieron que conformarse con un nuevo empate, que sabe a más bien poco.



Ficha técnica

Teruel: Valera, De la Mata, Gabri, Cabetas, Durán, Ronald, Ainoza, Leira, Becerra, Dieste y Pelaez (Iñaki, min. 81).

Atlético Baleares: Carl, Kike López, Peris, Vallori, Rubén, Yelko (Hugo Díaz, min. 71), Canario, Rovirola, Nuha (Marcos, min. 60), Fullana y Samuel.

Goles: 0-1: Francesc Fullana, desde los once metros (min. 59). 1-1: Durán remata de cabeza un lanzamiento de córner (min. 64).

Árbitro: López Jiménez (Comité catalán).

Tarjetas Amarillas: Varela (min. 59), Rovirola (min. 77),

Tarjetas Rojas: No hubo.

Estadio: La Pinilla, ante 1.500 espectadores.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada del Grupo III de la Segunda División B.